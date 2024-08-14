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AK Parti’nin KKTC Temsilcisi Emre Kaya oldu

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AK Parti’nin yeni KKTC Temsilcisi’nin Emre Kaya olduğu bildirildi.

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AK Parti’nin KKTC Temsilcisi Emre Kaya oldu
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı, Zafer Sırakaya, AK Parti’nin KKTC Temsilciliği’ne Emre Kaya’nın atandığını duyurdu. Emre Kaya’nın AK Parti Seçim Koordinasyon Başkanlığı görevinde de bulunduğu öğrenildi.
Sarıkaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi:
“Bizim davamız bir bayrak yarışı, gönül seferberliği, vefa hareketedir.
AK Parti, siyasetini “bayrak yarışı” anlayışıyla necip milletimize dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın ,vatandaşımıza ve insanlığa hizmet üzerine kurmuş büyük bir ailedir.
Partimizin; İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği görevlerini özveriyle yürüten Abdurrahim Boynukalın ve Fahri Yönlüer’e bugüne kadar yürüttükleri özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eder;
Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın RTErdogan’ın tensipleriyle İngiltere AK Parti Temsilciliğine atanan Erdal Yetimova ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AK Parti Temsilciliğine atanan Emre Kaya’ya yeni görevlerinde başarılar dilerim”
 
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