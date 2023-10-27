AK Parti heyeti KKTC’de

Meclis Başkanı Töre, AK Parti heyeti bir araya geldi; Türkiye ve KKTC’yi dikkate almayan hiçbir çözüm formülünün olmayacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ak Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven ve AK Parti KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer’i kabul etti.

Kabulde konuşan Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç, Kıbrıs’ın kendileri için milli bir dava olduğunu ve bu davanın savunulduğu yer olan Meclis çatısı altında olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türk milletinin ve Türk askerinin desteği olmasaydı KKTC davasının bugünlere taşınamayacağını belirtti.

Töre, Anavatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözüne atıfta bulunarak, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin sömürgecilik ve emperyalist tutumları karşısında Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı, adaletli ve hoşgörülü bir politika izlediğini ifade etti.

Türkiye’nin öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılımın ardından geleceğe daha umutla baktıklarını vurgulayan Töre, Türkiye ve KKTC’yi dikkate almayan hiçbir çözüm formülünün olmayacağını belirtti.

