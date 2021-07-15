Tanınmış sanatçı Arda Gündüz isyan etti, müzik de dahil tüm faaliyetlerine ara verdiğini söyledi ve “Ailemizin yüzüne bakmaya utanır olduk” dedi



Tanınmış sanatçı Arda Gündüz, adeta isyan etti…

Sanatçı Arda Gündüz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs nedeniyle hükümetin yaptığı yanlışları sıraladı, müzik de dahil tüm faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu.

Arda Gündüz’ün paylaşımı şöyle:

"Sen KKTC devleti olarak eğer;

-İlk açılımda, bütün evraklarınızı tamamlayıp açabilirsiniz, buna vergiler ve sosyal sigortalar da dahil, deyip bana 30-40 bin lira ödetip 6 ay sonra beni tekrar kapatırsan,

-Bankalarla ilgili herhangi bir düzgün düzenleme yapmazsan, ve bankalar kapalı olduğum 2 yıl da dahil faizini işletip kredi borcumu tıkır tıkır talep etmeye devam ederse,

-Aklımızla dalga geçer gibi 2 yıl kapalı kaldığımız sürede, 1500 TL (binbeşyüz) maddi yardım yaparsan,

-Tek bir denetimin olmadan, kurunun yanında yaş da yanar deyip aynı anda kurallara birebir uyanları da kapatırsan,

K.çından sürekli elementler uydurup mahvolmamız için herşeyi yaparsan,

Nefretim olursun....

İnsan ekmeğini elinden alanı bırak, onu açlığa, işsizliğe, borca ve batağın içine iteni sevebilir mi?

Ailemizin yüzüne bakmaya utanır olduk. Sistemini de düzenini de varlığını da 1000 kere ‘seveyim’ senin.

Ve bu KKTC denen yer cennet değil gara bir dehlizdir. Ucu bucağı olmayan. Mavi gökyüzü, mavi deniz ve dağ her yerde var, bu rezalet, bu çirkef hali ise buraya ait.

Müziğime de, yaptığım tüm faaliyetlere de bir süreliğine mecburen ara veriyorum. Bu rezillik hepimizin. Sahip çıkalım. Eşi benzeri yok çünkü bunun.....

Herkese iyi günler...."

