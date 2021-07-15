banner583
banner676
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
36 0
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
29 0
 
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
327 0
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
12 0
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
185 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
2.6B 0
53 0
banner661
banner682

“Ailemizin yüzüne bakmaya utanır olduk”

banner476

Tanınmış sanatçı Arda Gündüz isyan etti, müzik de dahil tüm faaliyetlerine ara verdiğini söyledi ve “Ailemizin yüzüne bakmaya utanır olduk” dedi

banner666
“Ailemizin yüzüne bakmaya utanır olduk”
 
Tanınmış sanatçı Arda Gündüz, adeta isyan etti…
Sanatçı Arda Gündüz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs nedeniyle hükümetin yaptığı yanlışları sıraladı, müzik de dahil tüm faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu.
 Arda Gündüz’ün paylaşımı şöyle:
 "Sen KKTC devleti olarak eğer;
-İlk açılımda, bütün evraklarınızı tamamlayıp açabilirsiniz, buna vergiler ve sosyal sigortalar da dahil, deyip bana 30-40 bin lira ödetip 6 ay sonra beni tekrar kapatırsan,
-Bankalarla ilgili herhangi bir düzgün düzenleme yapmazsan, ve bankalar kapalı olduğum 2 yıl da dahil faizini işletip kredi borcumu tıkır tıkır talep etmeye devam ederse,
-Aklımızla dalga geçer gibi 2 yıl kapalı kaldığımız sürede, 1500 TL (binbeşyüz) maddi yardım yaparsan,
-Tek bir denetimin olmadan, kurunun yanında yaş da yanar deyip aynı anda kurallara birebir uyanları da kapatırsan,
K.çından sürekli elementler uydurup mahvolmamız için herşeyi yaparsan,
Nefretim olursun....
İnsan ekmeğini elinden alanı bırak, onu açlığa, işsizliğe, borca ve batağın içine iteni sevebilir mi?
Ailemizin yüzüne bakmaya utanır olduk. Sistemini de düzenini de varlığını da 1000 kere ‘seveyim’ senin.
Ve bu KKTC denen yer cennet değil gara bir dehlizdir. Ucu bucağı olmayan. Mavi gökyüzü, mavi deniz ve dağ her yerde var, bu rezalet, bu çirkef hali ise buraya ait.
Müziğime de, yaptığım tüm faaliyetlere de bir süreliğine mecburen ara veriyorum. Bu rezillik hepimizin. Sahip çıkalım. Eşi benzeri yok çünkü bunun.....
Herkese iyi günler...."
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.