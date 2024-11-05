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"Aileleri çok iyi anlıyorum"

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Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kaybedilen bebeğin ailesi ve diğer aileleri çok iyi anladığını belirterek, olayda etkilenen bebeklerin sağlığının düzelmeye başladığını, bu zor günleri atlatacaklarını söyledi

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"Aileleri çok iyi anlıyorum"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti. 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ni de ziyaret eden, burada doktor ve hemşireler ile görüşen Tatar, Acil Durum Hastanesi Sorumlu Hekimi Erol Uçaner’den de bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, hastanede yaşanan olayda bebekleri rahatsızlanan ailelere geçmiş olsun temennisinde bulundu, yaşamını yitiren aileye başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetiminin konu ile ilgili araştırmasını sürdürdüğünü ve konunun ne olduğunun netleşeceğini ifade eden Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin iyi bir hastane olduğunu, burada büyük emek ve halka en iyi şekilde hizmet verildiğini söyledi.

“Bu olay karşısında hepimiz üzüldük, hassas bir konu ama kimse bunun böyle olmasını istemez” diyen Tatar, sürecin soğuk kanlılıkla takip edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. 

Kaybedilen bebeğin ailesi ve diğer aileleri çok iyi anladığını belirten Tatar, olayda etkilenen bebeklerin sağlığının düzelmeye başladığını, hep birlikte bu zor günleri atlatacaklarını söyledi.  Bundan sonraki süreçte, bu yaşananlar dikkate alınıp yeni sistemin ona göre kurulması gerektiğini ifade eden Tatar, çalışma düzeninin en iyi şekilde yeniden yapılandırılacağına inanç belirtti. 

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