Aile kaynaklı bulaş

Kovid-19 testi pozitif çıkan Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi Demet Erol, önce annesinin, sonra da 6 yaşındaki kızının pozitif çıktığını, hastanede yatan abisinin de pozitif olduğunu anlattı



Erçin SELASİYE

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde çalışan Demet Erol adlı hemşirenin önceki gün yapılan Covid 19 testi pozitif çıkmıştı.

Demet hemşire ile yakın teması olan 10 hemşire de karantinaya alınmıştı.

Demet Erol dün sabah bir web tv yayına bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

Erol, Covid-19 aşısının sadece birinci dozunu kendisine yaptırdığını, ikinci dozu henüz olmadığını söyledi.

Covid-19 belirtilerin önce annesinde olduğunu anlatan Demet Erol şöyle dedi:

“Annemde pazar günü belirti hissettik. Ertesi gün biraz ağırlaşınca sorumlumla görüşüp onu hastaneye götürdüm. PCR testini yaptık. Tabi o süreç biraz uzun sürüyor. O yüzden süre uzadığı için ev halkı da temaslı olmuş oldu. Ama belirtiler ilk önce annemde başladı. Ben haftada bir mutlaka test yaptığım için son testim negatifti. Tabi bu bir hafta içinde pozitif olmayacağınız anlamına gelmiyor. Sonrasında annem pozitif çıkınca ben de onla birlikte yaşıyorum zaten 6 yaşındaki kızıma da test yaptık o da pozitif çıktı. Yani aile kaynaklı bir bulaş söz konusu oldu.

Annem kızım ve abim birlikte yaşıyoruz. Hastanede yatan başka bir abim var onlar da pozitif. Yani abimlerden de kaynaklı olabilir. Nerden geldiği bilinmiyor açıkçası. Yani olayın hastaneden eve götürüldü ya da hastanede önlem alınmadı gibi yansımasını istemedim açıkçası. Çünkü yoğun bakımdaki tüm hemşire arkadaşlarım birkaç günde bir PCR testini yaptırıyor. Ben dahil olmak üzere.





