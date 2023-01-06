Aile dramı

20 sene önce bir KKTC vatandaşı ile evlenen ancak vatandaş olmadan 2012 yılında eşi tarafından terk edilen 42 yaşındaki TC uyruklu Neslihan Evlice, 8 yıldır kaçak olarak bulunduğu gerekçesiyle önce tutuklandı ardından sınır dışı edildi. Evlice’nin KKTC’de kalan 12 yaşındaki kızına ise yaşlı anneannesi turist vizesi ile bakıyor. Evlice’nin adaya yeniden gelmesi için yapılan girişimler ise sonuç vermiyor

Mağusa’da Ertan Kaygan adlı bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bir aile dramını ortaya çıkardı.

20 sene önce KKTC’de evlenen ancak KKTC vatandaşı olmadan 2012 yılında eşi tarafından terk edilen 42 yaşındaki TC uyruklu Neslihan Evlice, üç ay önce temizliğe gittiği bir evde adli bir olaya şahit olması nedeniyle karakola gitti ancak karakolda 8 yıldır çalışma izni olmadan adada kaçak olarak bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 15-20 gün cezaevinde kalan Neslihan Evlice, ardından sınır dışı edildi.

Neslihan Evlice’nin KKTC’de kalan 12 yaşında kızına ise yaşlı anneanne hala turist vizesi ile bakıyor. Evlice’nin adaya yeniden gelmesi için yapılan girişimler ise sonuç vermiyor.

Ertan Kaygan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Adı Neslihan Evlice, 42 yaşında ve O bir anne çocukları için evlere temizliğe giderek namusuyla onuru ile çocuklarına bakmaya çalışan bir anne.

20 sene önce evlenmiş eşi KKTC vatandaşı ama eşi kendisini vatandaş yapmamış ve 2012 senesinde iki çocukla kadını bırakarak adadan çekip gitmiş. Neslihan çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya çalışmış. Çocuklar KKTC vatandaşı. 8 yıl boyunca kendi ayakları üzerinde durabilmek çocuklarını büyütebilmek için bizlerin evlerini temizleyerek evine helal ekmek götürerek hayatla ve bu adaletsiz düzenle mücadele etmiş.

Bizim evimize de temizliğe gelirdi, taa ki 3 ay öncesine kadar. Çünkü 3 ay önce temizliğe gittiği bir evde adli bir olaya şahit oluyor ev sahibi de benimle karakola gelip şahitlik yapar mısın deyince bu vatandaşlık görevinden kaçmıyor ve birlikte karakola gidiyorlar.

Kimliğini verdiğinde kendisinin T.C vatandaşı olduğu ve 8 yıldır çalışma izni olmadan adada kaçak olarak bulunduğu söylenerek tutuklanıyor ve hapse atılıyor.

15-20 gün cezaevinde kalıyor ve adadan sınır dışı ediliyor. Bu arada evde Türkiye’den ziyarete gelen yaşlı annesi var ve 12 yaşında annesinden ayrılmaması gereken bir kız çocuğu var.

Sınır dışı edilirken “çocuğum ne olacak, onu da verin bari” dediğinde polis kendisine “Bir şey olmaz sosyal hizmetlere verdiririz” diyor.

3 aydır 12 yaşında bir kız, annesinden uzak yaşlı anneanne turist vizesi ile adada ve çocuklara bakıyor.

Tüm yaşananlarda tuhaf olan konu KKTC vatandaşı olan ve 18 yaş altı çocuklar var ise annenin çalışma izni çıkarmak gibi bir zorunluluğunun olmaması!

Bu kadını hapse attıkları içinde sen artık adaya gelemezsin çünkü hükümlüsün denilmesi! 3 aydır çalınmadık kapı bırakılmıyor. Cumhurbaskanlığı bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyor.. İçişleri Bakanlığı çözüm üretemiyor ya da üretmek istemiyor..

Sayın bakan'a sormak istiyorum sizin evladınız var mı? Eğer varsa sizi evladınızdan böyle bir sebepten ötürü ayırsalar ve üstüne üstlük size çocuğunuzu sosyal hizmetlere veririz gibi bir söylem ile cevap verilse kabul eder misiniz? Bizler hepimiz biliyoruz ki bu ülkede bir çok suç işlemiş sabıka kaydı sayfalarca olan nice insanlar bakanlar kurulu kararı ile bu ülkeye tekrar tekrar kabul edildi. Bu anne kimsesiz ve çaresiz diye evladından evinden ayrı kalıyorsa bu kabul edilemez! Bu ve benzeri bir çok konu olduğunu da bu olay sayesinde öğrendim. 400 bin nüfuslu bir ülkede bu ve benzeri konuları çözemiyorsak, yasal düzenlemeler yapamıyorsak bizler bu 50 vekili neden seçiyoruz? ,

3 aydır bu sorunla uğraşan insanlar var ben de bir haftadır uğraşıyorum bir adım yol alınamadı.. Bir aile dramı yaşanırken saatlerin dakikaların bile önemi var. Herkes oturduğu koltukların gereğini yaparsa bu ülke güzelleşir ama yapamıyorsanız o koltukları boşuna işgal ederek bu halkın geleceğini çalmayın. Bu konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ve inanıyorum ki bizim çözemediğimiz bu basit sorunu yine Türkiye Cumhuriyeti çözecektir, bu utanç da bizlere yeter.”

