YDP Başkanı Arıklı, Din İşleri Başkanı Ünsal konusunda “İnşallah budan sonra maksadını aşan sözler sarf etmez” dedi. Sözleri fikir özgürlüğü içerisinde değerlendirmek gerektiğini söyleyen Arıklı, “Ahmet Ünsal’ı vicdani ile baş başa bırakıyorum” dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın tartışma yaratan sözleri tartışıldı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre sık sık milletvekillerini hep bir ağızdan konuşmamaları için uyardı.

CTP’li vekillerin baskısı üzerine YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Hükümet adına kürüyse çıktı.

Arıklı, “Ünsal ile aynı fakülteden mezun olmuş biri olarak söylüyorum. İnşallah budan sonra maksadını aşan sözler sarf etmez” diyerek, “Görevden alınacak” iddialarına ilişkin yanıt vermiş oldu.

Arıklı, kendisinin de ilahiyatçı olduğunu ancak Ahmet Ünsal’ın fikirlerine katılmadığını söyleyerek, “Bu konudaki değerlendirmemizi yapıyoruz” dedi. Arıklı, “Soruşturma süresince müftüyü açığa almayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Hukuki olarak görevden almaya gerek var mı bilmiyorum” yanıtını verdi.

Erhan Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bana göre oldukça yanlış anlaşıldı. Aynı fakülteden mezun olmuş biri olarak söylüyorum. İnşallah budan sonra maksadını aşan sözler sarf etmez. İslam dini, Kuranı kerim, kadınların insan yerine konmadığı bir dönemde ortaya çıkmış, birçok ayette eşitliği ortaya koymuş bir din. Hatta birçok noktada erkekten daha üstün kılmıştır. Ama zaman içinde erkek hegemonyasıyla tefsir edilen bu ayetler ve uydurulan hadislerle kadınlara verilen özgürlükler geri alınmaya başladı. Bizim yapmamız gereken dini açıdan, verilen hakları iade etmektir. Böyle olması gerekirken uydurma hadislerden yola çıkarak kadınların haklarını gasp eden yaklaşımlar bize yakışmaz. Bu konudaki değerlendirmemizi yapıyoruz. İslam dini kadına birçok konuda erkekten daha fazla hak veren dindir ki 1450 yıl öncesinde kadınların insan yerine koyulmadığı bir dönemde ortaya çıkmış bir din. Meydanı feministlere bırakmamak varken, kadınların haklarını gasp eden uydurma hadislerle ortaya çıkmak doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. (Soruşturma süresince müftüyü açığa almayı düşünüyor musunuz?) Hukuki olarak görevden almaya gerek var mı bilmiyorum. Hoca kendisinin okuduğu kitaplardan yola çıkarak bir açıklama yapmıştır. Ben de aynı fakülteden mezun olan bir isim olarak bunun doğru olmadığını söylüyorum, bu bir fikir özgürlüğü. Bazı kesimlerin LGBT’ye özgürlük isterken, bir diğer kesiminse farklı fikirlerini ortaya koymasını cezalandırmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Kalkıp kendi görüşlerimi ortaya koyuyorum. Ben de bir ilahiyatçıyım. İsteyen görüşlerimizi kabul eder. Dayatma yok. Fikir özgürlüğü içerisinde değerlendirmek gerek.”

Arıklı, “Bir ilahiyatçı olarak Ahmet Ünsal’ı vicdani ile baş başa bırakıyorum” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Meclis’teki açıklamaları üzerine yeniden kürsüye çıkan Erhan Arıklı, “Sizi rahatsız eden nedir anlamaya çalışıyorum. Silahla bunu yapın mı dedi? Kendi düşüncesini anlatıyor. Laik devlet, din işlerine karışmaz. Din adamı camisinde kendi anlayışına göre dini anlatır. Devlet ‘sen bunu anlatamazsın’ diyemez” dedi.

Arıklı, “Hoşunuza gitmeyen bir şeyi susturamazsınız” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Billboradlarda anneciğim ben geyim, babacığım ben şuyum diyeni fikir özgürlüğü olarak göreceksiniz, filanca adamın sözlerine böyle yapacaksınız. Böyle bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.

