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“Ahmet hoca kadar taş düşsün başınıza”

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Kurtuluş Köyü imamı Adnan Sekmen, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınmasını isteyenlere beddua etti ve “Ahmet Hoca kadar taş düşsün başınıza... Rabbim öyle bir musibet versin ki sizlere... Başınızı kaldıramayın inşallah" dedi

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“Ahmet hoca kadar taş düşsün başınıza”
Din İşleri Dairesi adına "denetleme" görevi yapan Kurtuluş Köyü imamı Adnan Sekmen, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınmasını isteyenlere beddua etti.
Meclis’te önceki gün yaşanan “Ahmet Ünsal” gerilimi ve protestosu hakkında sosyal medyada çıkan haberin altına açık ismi ile yorum yazan Kurtuluş Köyü imamı Adnan Sekmen, “Ahmet Hoca kadar taş düşsün başınıza… Rabbim öyle bir musibet versin ki sizlere.. Başınızı kaldıramayın inşallah…” diye yazdı.
Söz konusu imam İskele bölgesinde Din İşleri Dairesi adına İskele bölgesi cami imamlarını da denetleyen bir personel.
Adnan Sekmen’in, 2017 yılında FETÖ örgütü üyesi olması ihbarı üzerine evinde arama da yapılmıştı.
 
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