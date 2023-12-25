Ahmet Güzan kurtarılamadı

Girne’de 8 Aralık’ta su tankeri sürücüsünün çarpması sonucu yaralanan ve o günden bu yana yoğun bakımda bulunan 85 yaşındaki Ahmet Güzan, yaşam savaşını kaybetti

Girne’de 8 Aralık’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 85 yaşındaki Ahmet Güzan, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Güzan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, doğu istikametine seyreden 46 yaşındaki Hasan Çaylı yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri sürücüsünün, önceden meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridinde yerde durmakta olan MS 741 plakalı motosikleti kaldırmaya çalışan 85 yaşındaki yaya Ahmet Güzan’a çarpması sonucu olmuştu.

İKİ KAZA

Öte yandan Girne’de önceki gece 21.40’da Deniz Sokak’ta meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Utkinebek Makhmudov, yönetimindeki ZUG 937 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Beşparmak Caddesi’ne girdi.

Makhmudov’un aracı, bu sırada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 56 yaşındaki Hilmi Bozkurt yönetimindeki LM 573 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan LM 573 plakalı araç, bir restorana ait araç park yerinde park halinde bulunan DT 661 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpıp durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken. ZUG 937 plakalı araç sürücüsü Utkinebek Makhmudov, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak sularından tutuklandı.

213 MİLİGRAM ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan dün 03.30 sıralarında Gemikonağı’nda meydana gelen kazada, 213 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen 21 yaşındaki Baran Aslan tutuklandı.

Gemikonağı’nda Nejdet Levent Caddesi’ndeki kazada, yönetimindeki JP 878 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Baran Aslan’ın aracı, yolun solundan çıkarak araç park yeri içerisinde park halinde bulunan JZ 032 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JZ 032 plakalı araç ise, yine park halinde bulunan 07 AAD 467 plakalı salon aracın sağ arka kısmına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. JP 878 plakalı araç sürücüsü Baran Aslan tutuklandı.

