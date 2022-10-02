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Ağırdağ'daki yangının faturası ağır

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Ağırdağ'daki yangının faturası ağır
Polis, cuma gece yarısı, Ağırdağ’da, şiddetli rüzgârın etkisiyle, elektrik hatlarının birbirine temas ederek çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana gelen yangında hasar tespiti ile ilgili açıklamada bulundu. Yangın sonrası yapılan incelemede, beş evin ve dört aracın zarar gördüğü tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamada, cuma günü, saat 23.45 sıralarında, Ağırdağ’da Benek Sokak üzerinde, şiddetli rüzgârın etkisiyle, elektrik hatlarının birbirine temas ederek çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, yangın ile ilgili yapılan detaylı incelemede, 2 evin çatısı, 1 evin çatı ve pencereleri, 1 evin kapı ve pencereleri, klima dış ünitesi ile evin avlusundaki ambar odası, ahşap çardak ve plastik su deposu, kullanılmayan eşyasız bir evin iç kapı ve pencereleri ile 4 aracın zarar gördüğünün tespit edildiği kaydedildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 
 
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