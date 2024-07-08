Ağıllar Köyü'nde gece yarısı yeniden alevlenen yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı

İskele Belediyesi Ağıllar Köyü’nde gece yarısı yeniden alevlenen yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Polis, İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin tedbir amaçlı bölgede beklediği kaydedildi.

Yangın, dün öğlen saatlerinde başlayan ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri sırasında yeniden alevlenmişti.

Öğlen meydana gelen yangında, ilk tespitlere göre yaklaşık 900 dönümlük arazi içinde bulunan kuru otlar, ekinler, maki bitki örtüsü ve muhtelif sayıda çam, harnup ve zeytin ağaçlarının yandığı bildirilmişti.