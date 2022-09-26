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Ağaçlar Külliye için mi kesiliyor?

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'Külliye’nin yapımı için Kermiya bölgesinde ‘kamulaştırıldığı açıklanan’ arazideki ağaçların kesildiği görüntülendi

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Ağaçlar Külliye için mi kesiliyor?

 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olarak açıklanan ve 586 milyon TL maliyetle bütçelenen ‘Külliye’ için Kermiya bölgesinde ‘kamulaştırıldığı açıklanan’ arazideki ağaçların kesildiği görüntülendi.
İş araçlarının sabah saatlerinden bu yana ‘külliye’ için askerin elinden alınarak kamulaştırılan ancak halen etrafı tellerle çevrili olan arazideki ağaçları kestiği gözlemlendi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, iş araçlarının belediyeye ait olmadığını, konuyla ilgili kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı ‘sarayı’ ile Cumhuriyet Meclisi binasını da içerisinde barındıracak olan ve iktidar tarafından “Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi” olarak tarif edilen söz konusu alan, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kıbrıs Türk halkına bir ‘müjde’ olarak açıklanmıştı.
 
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