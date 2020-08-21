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Ağaç kesimi yok sadece yol çalışması

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Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu, Beylerbeyi bölgesindeki ormanlık alanda yapılan çalışma hakkında "Ağaç kesimi yok, sadece yol çalışması var” dedi

Ağaç kesimi yok sadece yol çalışması
 
 
 
 
Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu, sosyal medyada gündem olan Girne’de Beylerbeyi bölgesindeki ormanlık alanda yapılan çalışma hakkında açıklama yaparak, “GSM operatörüne kamera sistemi kurması karşılığında verici anten dikmesi izni verildi. Bahse konu alanda ağaç kesimi yok, sadece yol çalışması var” dedi. Orman Dairesi Müdür Cemil Karzaoğlu, Beylerbeyi bölgesinde ağaç kesimi olmadığını sadece yol çalışması ve kamera sistemi kurulması şartıyla GSM operatörünün kullanımına izin verildiğini aktardı.Karzaoğlu, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, Girne’de yer alan Beylerbeyi’nde yolun genişletilmesi ve uzatılması adına iş makinelerin orada bulunduğunu ifade ederek GSM operatörüne ise “Dağın kuzeyini de güneyini de izleyebilmek adına kamera sistemi kurulması şartı ile” kiralandığını da aktardı. Karzaoğlu, GSM operatörünün verici anten dikmek için Orman Dairesi'ne başvuruda bulunduğunu, dairenin de antenin üstüne kamera sistemi kurmaları şartıyla onay verdiğini açıkladı. Bu onaya karşılık ilgili GSM operatörü, Orman Dairesi ile gözetleme amaçlı kamera sistemi kurmayı taahhüt etti.


 
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