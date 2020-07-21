Afrika gazetesi için suç duyurusu

KKTC Umut Derneği, yazılı basın açıklamasıyla Avrupa Gazetesi’ni kınadı.

KKTC Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, gazetenin 20 Temmuz tarihli "Geldiler, Kan Döktüler, Aldılar, Böldüler Kaldılar" şeklindeki manşet haberinin, "halkın milli ve manevi duygularını zedelediği", söz konusu gazetenin Afrika adıyla geçmişte de benzer yayınlar yaparak, "öfkeye ve istenmeyen üzücü sonuçlar doğmasına neden olduğu" ifade edildi. Açıklamada, şu görüşlere de yer verildi:

“25 Hazirandan itibaren Avrupa Gazetesi olarak yayın yapmaya başlayan gazetenin konu haberle halkı tekrar tahrik ederek kendisine karşı kışkırtarak yaratmak istediği kaos ortamının böylesi hassas bir dönemde yerinde bir eylem olmayacağını, Ana vatanımız Türkiye halkı ile ilişkilerimize zarar verecek bu tür söylemlerini bir an önce durdurması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Konu yayın ile ilgili olarak KKTC başsavcılığına ve Polis Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunur, devletimizin adaletine olan sonsuz güvenimiz ile yapılacak olan gerekli işlemlerin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz”

KKTC Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Arıcı da Avrupa gazetesini dünkü manşetinden dolayı kınadı.

Fatih Arıcı, yazılı açıklamasında, gazetenin manşetini “saçmalık” olarak niteledi ve “Mehmetçik Kıbrıs’a ansızın geldiğinde Kıbrıs güllük gülistanlık mıydı? Bahsedilen Rum zulmü ve akan mazlum Türk kanı hayal ürünü müydü?” diye sordu.

Avrupa gazetesinin Barış Harekatı’nı karalamaya çalıştığını, tahriklerle gündemde kalmak istediğini savunan Arıcı, gazetenin Kıbrıs konusunda bakış açısının ne olduğunu da açıklamasını istedi.

Gazetenin Türkiye’de “Kıbrıs Türk halkı Türkiye’yi sevmiyor” algısını oluşturmaya çalıştığını da savunan Arıcı, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür” dedi.