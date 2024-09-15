Adli yıl yarın başlıyor

2024-2025 adli yılı yarın başlıyor. Yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde saat 10.00’da tören düzenlenecek.

Açılış konuşmasını Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ın yapacağı törende ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Barosunu temsilen Baro Konseyi Başkanı Hasan Esendağlı ve Başsavcı Sarper Altıncık da konuşacak.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti'nden Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve eşi Zekiye Güleç, Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ile Azerbaycan İdari Dava Dairesi Başkanı Xagani Mammadov, Hukuk Dairesi üyeleri ve diğer yetkililer de katılacak.

