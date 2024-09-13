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Adli yıl pazartesi törenle açılıyor

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2024-2025 adli yılı, pazartesi günü başlayacak. Yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde saat 10.00’da tören düzenlenecek.

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Adli yıl pazartesi törenle açılıyor
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Yapılan açıklamaya göre törende açılış konuşmasını Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ yapacak. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Barosunu temsilen Baro Konseyi Başkanı Hasan Esendağlı ve Başsavcı Sarper Altıncık da konuşma yapacak.
Törene, Türkiye Cumhuriyeti'nden Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve eşi Zekiye Güleç, Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ile Azerbaycan İdari Dava Dairesi Başkanı Xagani Mammadov, Hukuk Dairesi üyeleri ve diğer yetkililer de katılacak.
 
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