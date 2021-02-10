Sağlıkta örgütlü üç sendika, hemşire istihdamlarının yetersiz olduğuna dikkat çekmek için eyleme gitti. Hemşirelik sınavında başarı gösteren 199 hemşirenin tümünün de istihdam edilmesini talep eden sendikalar “Adım atılmazsa gemileri yakarız” dedi

Sağlıkta örgütlü üç sendika, yapılan ve yapılacağı söz verilen hemşire istihdamlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Pandemi Hastanesi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yapılan 43 hemşire istihdamına ilave olarak 57 hemşire daha istihdam edilecek olmasının, hemşire sıkıntısının ortadan kaldırmayacağı gerekçesiyle Pandemi Hastanesi önünde eylem düzenledi. Sendikalar hemşirelik sınavında başarı gösteren 199 hemşirenin tümünün de istihdam edilmesini talep etti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, konuşmasında hükümeti, hemşire ihtiyacı konusunda “duyarsızlık” ve “basiretsizlikle” suçladı.

Vakaların artmasıyla hemşirelerin sırtındaki yükün de arttığını belirten Atan, yapılan ve yapılacak olan hemşire istihdamlarının (100 hemşirenin) yetmeyeceğini, hemşirelerin girdiği sınavda başarılı olan 199 hemşirenin tümünün de istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

Atan, başka bir ilçedeki hastanenin doğum servisi kapatılarak hemşireleri Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanelere çekmek zorunda kalındığını belirtti.

Atan ayrıca, hemşirelerin 14 saat nöbet tutmak zorunda kaldığını, 14 saat nöbet tutan hemşirelerden bir sonraki gün verim beklemenin mümkün olmadığını kaydetti.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, hemşire istihdamının (43+57 hemşirenin) yetersiz olduğunu 199 hemşirenin tamamının da sisteme kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Vaka sayısındaki artışa ve mutasyona uğrayan virüsün bulaş riskinin daha yüksek oluşuna işaret eden Özgöçmen, diğer hastanelerden de personel çekmek zorunda kaldıklarını, bu kez de işlerin aksadığını belirtti.

İstihdamlar konusunda Sağlık Bakanlığının elini masaya vurması gerektiğini belirten Özgöçmen, “Bu çalışma koşullarıyla hiçbir yere yetişemiyoruz” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde istihdam yetkisinin mevsimlik işçi ve sözleşmeli işçi alımı için kullanıldığı iddiasında bulundu. Bengihan, bugün ise 199 hemşirenin tümünün istihdamı talebi karşısında ekonomik tedbirlerin öne sürüldüğünü belirtti.

Bengihan, yoğun bakımdaki her bir hastaya bir hemşirenin bakması gerekirken, bugün yoğun bakımdaki her üç hastayla bir hemşirenin ilgilenmek zorunda kaldığını; koğuşlardaki her beş hasta için bir hemşire olması gerektiğini, bugün her 15 hastaya bir hemşire düştüğünü anlattı.

İstihdamlar konusunda adım atılmaması durumunda eyleme gidecekleri uyarısında da bulunan Bengihan, “Gemileri yakarız” dedi.



