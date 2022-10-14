“Adım adım LTB Başkanlığına yürüyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Sıla Usar İncirli, 25 Aralık yerel seçimlerine doğru giderken Lefkoşa’yı adım adım gezme hedefi çerçevesinde ikinci yürüyüşünü önceki gün Ortaköy’de yaptı.Ortaköy’deki yürüyüşünde, Lefkoşa ile ilgili plan ve projelerini Ortaköy esnafıyla paylaşan İncirli, esnafın sorunlarını da dinledi.Sıla Usar İncirli, yürüyüşte yaptığı açıklamada, 25 Aralık’a kadarki sürede Lefkoşa’yı adım adım gezeceklerini ve adım adım LTB Başkanlığına doğru yürüyeceklerini ifade ederek herkesi yürüyüşlere katılmaya davet etti.