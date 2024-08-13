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"Adaylıktan çekilmeyeceğim"

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Mağusa İlçe Başkanlığı’na aday olan ve Nahit Öncü ile yarışacak olan Hüseyin Duvarcı, “adaylıktan çekileceği” yönündeki haberleri yalanladı

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"Adaylıktan çekilmeyeceğim"
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Ulusal Birlik Partisi’nde ilçe başkanlık seçimleri yaklaşırken, ortaya atılan iddialar da gündemi meşgul ediyor.
Mağusa İlçe Başkanlığı’na aday olan, Nahit Öncü ile yarışan Hüseyin Duvarcı, “adaylıktan çekileceği” yönündeki haberlerin maksatlı yayıldığını açıkladı. Duvarcı, adaylığını geniş bir konsensüs ile açıkladığını belirterek, “genel başkanlık yarışına” yönelik tartışmalara kulak tıkadığını söyledi.
“Kimsenin adayı değilim, kurultayı kazanan başkan, benim de genel başkanım olacak” ifadesini kullanan Duvarcı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Herhangi bir isme değil, UBP tabanına güvenerek yola çıktım. Maalesef ilk günden bu yana maksatlı yayınlar devam ediyor. Ben, kurultayda aday olan her isme eşit mesafedeyim, kimsenin adayı olarak yola çıkmadım. UBP tabanından başka kimseye de güvenmiyorum.
Maalesef ben UBP’li değilmişim gibi davrananlar var. Eşit şartlarda yarışmıyorum ama dediğim gibi bu partinin tabanına güveniyorum. Aday olduğum ilk günden itibaren çekileceğim yönündeki haberler bitmedi. Ben güçlü bir şekilde ve geniş bir ekiple çalışmaya devam edeceğim. Bana güvenen herkes de bilsin ki, seçim sonucunu sandık belirleyecek. Bu taban, en doğru kararı verecektir. Devamında da kurultayımızı güçlü bir şekilde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın.”
 
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