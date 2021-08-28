banner583
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
7 0
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
15 0
 
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
13 0
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
54 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
20 0
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
1.1B 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
88 0
banner661

Adapass, Lefkoşa’da başladı

banner476

Lefkoşa Bölgesi’nde “Ada Pass” uygulamasına geçildi

banner666
Adapass, Lefkoşa’da başladı
 

Adapass ile pilot uygulamaya Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde başlandı.
Lefkoşa Bölgesi’nde, dün KKTC’de ikamet eden 0-18 arası kişiler hariç diğer tüm kişileri kapsayacak “Ada Pass” uygulamasına geçildi.
Bu uygulama sırasında çift aşılı kişilerin restoran, meyhane, pastahane, kafe, berber, kuaför güzellik salonu, ibadethaneler, internet kafe, bet ofisi, kahvehane, kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket, AVM, satış mağazalarına herhangi bir test aranmadan serbestçe giriş yapabilecek.
Adapass, test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistemdir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen kriterler ilgili sisteme entegre edilecek.
Belirlenen mekanlara/aktivitelere/sektörlere/etkinliklere giriş yapmadan önce kişiler adapass sisteminden alacakları adakoduna göre sorgulanacak. Eğer kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurallara göre mekanlara/aktivitelere/sektörlere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise giriş onayı verilecek.

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.