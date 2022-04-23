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Adanır: İmar Planlarına uyarak mesleğimizi icra edeceğiz

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Adanır: İmar Planlarına uyarak mesleğimizi icra edeceğiz

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, ülke ve şehirlerin planlı ve doğru politikalarla gelişimini sağlamak için “Ülkesel Fizik Planına, İmar Planlarına” uyarak mesleklerini icra edeceklerini vurguladı.

Adanır yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, geçen akşam katıldığı bir etkinlikte “İmar Planları ve Emirnameleri önemsizleştiren” bir konuşma yaptığını savundu.

İlim ve bilimle hazırlanan imar planları ve emirnamelerin görmezden gelinemeyeceğini, Anayasa ve yasaların uygulanması gerektiğini ifade eden Adanır, Cumhurbaşkanına yönelik eleştiride bulundu ve şöyle devam etti:

“Birlik ve oda üyeleri, toplumsal ve mesleki sorumluluk bilinciyle bu ülkenin Anayasa, yasa ve tüzüklerinin gereğini yerine getirmek için her zaman hazırdır. Ülkemizin, şehirlerimizin planlı ve doğru politikalarla gelişimini sağlamak için Ülkesel Fizik Planına, İmar Planlarına uyarak mesleklerimizi icra edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız.

Son olarak, anayasanın ve yasaların tüm devlet yetkililerinin üzerinde durduğunu ve onların da bunlara uyma zorunlulukları olduğunu, Devletin başında bulunan Sn. Cumhurbaşkanı’nın da makam sorumluluğu gereği daha dikkatli cümleler kurması gerektiğini bu vesile ile bir kez daha hatırlatırız.”

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