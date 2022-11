“Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu” seçmeleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kıbrıs Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda düzenlediği “Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu” projesi Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) desteğiyle hayata geçiyor.

Oluşturulacak koro Aralık-Nisan döneminde hazırlanıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Lefkoşa ve Gazimağusa’da salon veya açık hava konserleri verecek.

İletişim sponsorluğunu Telsim'in üstlendiği “Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu"na çevrim içi olarak doldurulan başvuru formlarının çocukların devam ettiği okulun idaresi tarafından, 18 Kasım Cuma gününe kadar Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesine iletilmesi gerekiyor.

Millii Eğitim Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, “Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu” koro seçmeleri başvuru formu, katılım şartları, soru&cevap ve seçmeler hakkında ayrıntılı bilgiye, https://www.kktctelsim.com/adanin-yuzleri-cocuk-korosu-secmeleri linkinden ulaşmanın mümkün olabileceği kaydedildi.

-Çavuşoğlu: “Proje çocuklarda şarkı söyleme kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır”





Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Sanatı deneyimleyen, sanatsal bakış açısı kazanan ve kendini sanatın özgürlüğünde ifade eden her çocuk, gelecek güzel günlerin en güçlü temsilcisidir” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, “KKTC'de çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan Ada'nın Yüzleri Çocuk Korosu, çocuklarda şarkı söyleme kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Bakan Çavuşoğşlu, proje sanat yönetmeni Erkan Dağlı olmak üzere projeye katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

-Benter: “Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak böylesi güzel projeleri her daim destekleyeceğiz”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak, toplumun her kesimine pek çok kez ulaşarak verilen toplumsal hizmetlerin de en özelinin, çocuklar için yapılan projeler olduğunu hep savunmaktayız. Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu koristleri bu projede şarkı söylemekle ilgili pek çok konuda eğitim alırken, sahip oldukları sesin mucizevi bir enerji olduğunu farkedecekler” dedi. Benter, “Bizler, Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak içinde çocukların olduğu böylesi güzel projeleri her daim destekleyeceğiz” dedi.

-Tanpınar: “Proje sayesinde, çocuklarımız sanatsal ve müzikal açıdan gelişecek”

Telsim olarak çocuklara dokunan projelerde her zaman yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu projesi sayesinde, çocuklarımızın koro kültürü yeniden hayat bulacak, onların sanatsal ve kültürel gelişimlerine büyük fayda sağlanacaktır” dedi.

-Hocanın: “Proje, çocuklarımızı sanatla buluşturarak, kültürel-sanatsal altyapılarını geliştirmelerine imkan sağlayacak”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu” projesinin, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı sanatla buluşturarak, onların gelişimine büyük katkılarda bulunacak, çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına ve kültürel-sanatsal altyapılarını geliştirmelerine imkan sağlayacak çok yararlı bir proje olacağı inancındayım.” dedi. Hocanın, DAÜ olarak bu projeye destek vermekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Çolakoğlu: “Projeyle, çocuklarımızın bir araya getirilmesi amaçlanmıştır”

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu, “Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu projesiyle çocuklarımızı bir araya getirmeyi amaçlamıştır” diyerek, projeyi ortaya koyan, derneğin koordinatörü ve projenin sanat yönetmeni Erkan Dağlı’yı tebrik etti.

-Dağlı: “Proje; çocuk şarkılarını onlara tanıtırken, çocuklarımızın arasındaki iletişimi artırmayı hedeflemektedir”

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Koordinatörü ve Koro Şefi Erkan Dağlı, günümüz popüler şarkılarıyla büyüyen ilköğretim çağı çocukların; çocuk şarkılarından uzaklaşmakta hatta bu şarkıların büyük bir kısmını bilmediğini ifade ederek, “Bu bağlamda; ülkemizin şarkı söylemeyi seven çocukları bir araya getirmeyi amaçlayan bu proje; çocuk şarkılarını çocuklarımızla paylaşmayı, çocuklarımızın da arasındaki iletişimi artırmayı hedeflemektedir.” dedi.