Adalı cinayetine Meclis araştırması

Gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddiaların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kuruluyor.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu’nun sunduğu Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.
Oylama öncesi Başbakan Ersan Saner, araştırma komitesi kurulmasına, komite üye sayılarının hakları saklı kalmak koşulu ile olumlu oy vereceklerini dile getirdi.
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