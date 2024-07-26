Girne-Güzelyurt Anayolu’nda Eylül 2023 tarihinde motosikletiyle yolun kendi şeridine geçmek isterken, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Hikmet Korkmaz geride gözü yaşlı bir eş üç kız evlat bıraktı. Onların yitirdikleri canlarının ardından tek beklentisi var; adil bir yargılama...

Hikmet Korkmaz… O, bu ülkenin yollarında can veren isimlerden sadece biri…Hikmet Korkmaz, Girne-Güzelyurt Anayolu üzeri, Karşıyaka mevkisinde 1 Eylül 2023 tarihinde motosikletiyle yolun kendi şeridine geçmek isterken, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Olay yerinde tesadüfen yoldan geçen iki yabancı doktor Korkmaz’a ilk müdahaleyi yaptı. Korkmaz, hastaneye kaldırılırken can verdi.49 yaşındaki Hikmet Korkmaz, üç çocuk babasıydı. Etrafında çok sevilen Korkmaz, adeta bölgenin muhtarıydı.Korkmaz ehliyetsizdi. Bir kulağı ağır işitirken, bir gözü de görmüyordu.Hikmet Korkmaz’ın eşi Songül Korkmaz, “Eşim bir hatası varsa canıyla ödedi.” diyerek, karşı tarafın tüm sorumluluğu eşinin üstüne yıkmaya çalışmasına isyan ediyor.Kadın sürücünün hızlı ve dikkatsiz olduğunu ve doğrudan eşine çarptığını kaydeden Songül Korkmaz, kaskı olmamasına rağmen eşinin çarpışmanın şiddeti nedeniyle iç kanamadan öldüğüne dikkat çekiyor.Korkmaz, adil yargılama peşinde. Tüm yetkililere de bu çağrıyı yapıyor.Hikmet Korkmaz geride üç kız evlat bıraktı. Onların da acısı büyük. “Babam adaletli bir insandı” diyor gözyaşlarıyla en küçük kızı Melisa ve ekliyor: Onlar da babam gibi adaletli olsunlar…Songül Korkmaz, “adalet” istediğini vurguladı. Eşinin ölümüne neden olan zanlının 11 aydır elini kolunu sallayarak dışarıda gezdiğini söyleyen Korkmaz, “Ben adalet istiyorum diye bağırırken, adalet bunun neresinde biri söylesin bana artık...” ifadelerini kullandı.“Öyle canım acıyor ki, öyle kalbim ağrıyor ki, kimselere gösteremem anlatamam... Buz gibi olan yüreğimin içi kan ağlıyor, isyan etmiyorum, ama kendi kendime de soruyorum ben ne yaşıyorum aylardır. Zaman acımasız yüzüme tokat gibi vuruyor gerçeği, o gitti gelmeyecek bir daha diye... Kabul etmesi çok çok zor, ben güçlü olmaktan görünmekten de yoruldum, hani derler ya kan kustum, kızılcık şerbeti içtim diye, tam olarak o durumdayım, ya benim yetim kalan o 3 kızım, naparsam yapayım, babalarının açtığı yokluk hissini dolduramıyorum. .biz 11 ay oldu bunları yaşarken, bizi canımızdan efen karşı taraftaki kadın napıyor.11 aydır yiyip içip elini kolunu sallaya sallaya hayatına devam ediyor. Ben adalet istiyorum diye bağırırken, adalet bunun neresinde biri söylesin bana artık... Elim yüreğimde bekliyorum ha oldu mahkeme ha olacak diye, neden bu ağır işleyiş, ben yoruldum yoruldum...”