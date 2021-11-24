“Adalet bu mu?”

TDP lideri Özyiğit, özel jet kriziyle ilgili ön rapor haricinde bir belgeye ulaşamadıklarını söyledi, Adapass sahteciliğiyle ilgili de faturanın bir çalışana kesildiğini belirterek, “bu mudur adalet?” diye sordu





Meclis Genel Kurulu’nda, 630 milyon 384 bin 900 Türk Lirası tutarındaki Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Konuyla ilgili ilk sözü, TKP Milletvekili Hüseyin Angolemli alarak, polisin ülkedeki en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, polisin topluma huzur veren bir kurum olduğunu ancak bütçeye bakıldığında bu kuruma gereken önemin verilmediğinin görüldüğünü belirtti.

Angolemli, Polisin hala Güvenlik Kuvvetlerine bağlı olduğunu hatırlatarak “peki biz burada kimi eleştireceğiz bu kurumun sorumlusu kim” dedi.

Güvenlik kuvvetlerindeki mevzuatın polislere uygulanmamasını da eleştiren Angolemli, polisle ilgili bekleyen yasalara da işaret etti.

Angolemli, Anayasanın geçici 10. Maddesinin değiştirilememesi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, en azından trafik polisi almak için formül bulunmasını önerdi.

1900 kişilik polis kadrosunun nüfusa yetmediğini kaydeden Angolemli, polis teşkilatının ellerinden geleni yaptığını söyledi.

TDP milletvekili Cemal Özyiğit de, bakanlığı döneminde taşımacılıkla ilgili bir sorun yaşandığını, olayın hala olması gerektiği gibi değerlendirilmediğini anlatarak, özel jet kriziyle ilgili de ön rapor haricinde bir belgeye ulaşamadıklarını vurguladı.

Bir yıl önce bu dosyayı bütçe görüşmelerinde sorduğunu, hala açıklanan bir şey olmadığını hatırlatan Özyiğit, hala polisten ve başsavcılıktan rapor beklediklerini ve Ombudsmana gittiklerini “ihmali görülen kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldı” şeklinde bir cevap aldıklarını iletti.

Adapass sahteciliğiyle ilgili de faturanın bir çalışana kesildiğini söyleyerek, “bu mudur adalet” diye soran Özyiğit, Adalı cinayetiyle ilgili bulguların da paylaşılmasını beklediklerini söyledi.

Polisin emeklilik ve terfi haklarıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Özyiğit, “yönetenlere değil hizmet veren polislere selam olsun” dedi.



