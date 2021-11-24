banner583
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
69 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
38 0
 
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
43 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
78 0
38 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
31 0
banner661
banner726

“Adalet bu mu?”

banner476

TDP lideri Özyiğit, özel jet kriziyle ilgili ön rapor haricinde bir belgeye ulaşamadıklarını söyledi, Adapass sahteciliğiyle ilgili de faturanın bir çalışana kesildiğini belirterek, “bu mudur adalet?” diye sordu

banner714
“Adalet bu mu?”
banner721
 
 
Meclis Genel Kurulu’nda, 630 milyon 384 bin 900 Türk Lirası tutarındaki Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.
Konuyla ilgili ilk sözü, TKP Milletvekili Hüseyin Angolemli alarak, polisin ülkedeki en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, polisin topluma huzur veren bir kurum olduğunu ancak bütçeye bakıldığında bu kuruma gereken önemin verilmediğinin görüldüğünü belirtti.
Angolemli, Polisin hala Güvenlik Kuvvetlerine bağlı olduğunu hatırlatarak “peki biz burada kimi eleştireceğiz bu kurumun sorumlusu kim” dedi.
Güvenlik kuvvetlerindeki mevzuatın polislere uygulanmamasını da eleştiren Angolemli, polisle ilgili bekleyen yasalara da işaret etti.
Angolemli, Anayasanın geçici 10. Maddesinin değiştirilememesi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, en azından trafik polisi almak için formül bulunmasını önerdi.
1900 kişilik polis kadrosunun nüfusa yetmediğini kaydeden Angolemli, polis teşkilatının ellerinden geleni yaptığını söyledi.
TDP milletvekili Cemal Özyiğit de, bakanlığı döneminde taşımacılıkla ilgili bir sorun yaşandığını, olayın hala olması gerektiği gibi değerlendirilmediğini anlatarak, özel jet kriziyle ilgili de ön rapor haricinde bir belgeye ulaşamadıklarını vurguladı.
Bir yıl önce bu dosyayı bütçe görüşmelerinde sorduğunu, hala açıklanan bir şey olmadığını hatırlatan Özyiğit, hala polisten ve başsavcılıktan rapor beklediklerini ve Ombudsmana gittiklerini “ihmali görülen kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldı” şeklinde bir cevap aldıklarını iletti.
Adapass sahteciliğiyle ilgili de faturanın bir çalışana kesildiğini söyleyerek, “bu mudur adalet” diye soran Özyiğit, Adalı cinayetiyle ilgili bulguların da paylaşılmasını beklediklerini söyledi.
Polisin emeklilik ve terfi haklarıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Özyiğit, “yönetenlere değil hizmet veren polislere selam olsun” dedi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.