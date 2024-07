"Ada Kıbrıs" kampanyası tanıtıldı

“Ada Kıbrıs” destinasyon iletişim kampanyaları, dün Lefkoşa Büyük Han’da yapılan etkinlikle tanıtıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçen kampanyalarla, ülkenin kültürel değerleri, gelenekleri, ada yaşamı, adaya özgü lezzetler, mekanlar, her mevsim farklılaşan otlar, adanın sunduğu deneyimlerle yeni bir turizm konumlandırılması hedefleniyor.İnternet ünlüleri, sosyal medya mecraları ve dijital reklamların da kullanıldığı kampanyalarla turistlerin Kuzey Kıbrıs ziyaret motivasyonunun çeşitlendirilmesi, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs'a olan turizm talebinin artırılması, yaratıcı, ilgi çekici ve özgün bir marka kimliği yaratılması, Kuzey Kıbrıs’ın eşsiz bir seyahat deneyimi sunan, kültürel öğeleri güçlü, sıcak ve konuksever insanların yaşadığı bir ada ülkesi olarak konumlandırılması amaçlanıyor.Kampanya için oluşturulan sosyal medya hesapları, instagram ve facebook üzerinden "adakibrisim" adıyla takip edilebiliyor.-Ataoğlu: "Son 6 ayda yüzde 40 turist artışı oldu… 6 ay sonra yüzde 100 artış hedefliyoruz”Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu lansmanda yaptığı konuşmada, kampanya için 9 aydır uğraş verdiklerini dile getirdi.“Geçmişte farklı illerde etkinlik ve fuarlarda ya da televizyonda kendimizi ifade etmeye çalışıyorduk. Ne kadara ulaşıyorduk bilemiyorum. Ama bugün fenomen kardeşlerimin vasıtasıyla milyonlara ulaştığımızı görmek beni çok mutlu ediyor" diyen Ataoğlu, kampanyada yer alanlara teşekkür etti.Ülkeye tatil yapmak için gelenlerin zaman zaman iş kurduklarını ve ev aldıklarını anlatan Ataoğlu, herkesi KKTC’ye davet etti, "Gelip görüp yaşamak gerek" dedi."Son 6 ayda yüzde 40 turist artışı oldu… 6 ay sonra yüzde 100 artış hedefliyoruz” diyen Ataoğlu,gerek uçak sefer sayılarının artırılması, gerek alternatif şirketlerin devreye girmesi ve gerekse alternatif gemi seferlerinin aktif hale gelmesiyle de bu hedefin mümkün olacağına inandığını belirtti.-Yazgı: “Yeni bir tanıtım stratejisine gittik”Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise konuşmasında, KKTC turizminin gelişmesi için yaptıkları toplantılarda, KKTC'nin gerek dünya gerek Türkiye'de tanıtımı için yapılması gerekenlerle ilgili kararlar aldıklarını söyledi. KKTC'deki birçok projenin paydaşı olduklarını ifade eden Yazgı, yaptıkları iş birliği anlaşmalarının en önemli kalemlerinden birinin turizm olduğunu vurguladı.Alınan kararlar çerçevesinde yeni bir tanıtım stratejisine gittiklerini söyleyen Yazgı, hedef ülke ve kanalları beraber belirlediklerini belirtti. Kampanyalardan başarılı sonuçlar aldıklarını söyleyen Yazgı, tanıtım çalışmalarını ikiye ayırdıklarını; Türkiye vatandaşları için Ada Kıbrıs, dünya için Visit and Discover North Cyprus kampanyalarını oluşturduklarını ifade etti. Kıbrıs'ın konukseverliğini, insanların sıcaklığını, yemeklerin güzelliğini ve çektikleri acıları dünyaya anlatmanın önemine işaret eden Yazgı, ülkeye gelen her turistin bir elçi olduğunu kaydetti.Konuşmaların ardından Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç kampanya hakkında bilgi verdi.