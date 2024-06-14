banner913
banner932
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
53 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
23 0
 
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
21 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
93 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
20 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
32 0
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
18 0
banner1032

Ada genelindeki 102 plajda halk sağlığını tehdit eden bir bulguya rastlanmadı

banner1020

banner974
Ada genelindeki 102 plajda halk sağlığını tehdit eden bir bulguya rastlanmadı
banner971

Sağlık Bakanlığı, ada genelinde bulunan 102 plajda halk sağlığını tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından her yıl haziran ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çıkan sonuçlara göre, halkın tüm plajları kullanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı kaydedildi. 

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yaz boyunca düzenli olarak tetkikler yaparak, plajların sağlık durumunu yakından takip edeceği ve çıkan sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.