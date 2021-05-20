banner583
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
94 0
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
19 0
 
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
253 0
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
79 0
28 0
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
34 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
27 0
banner661
banner570

Ad-Hoc Komite yargıya taşınacak

banner476

TDP Lideri Özyiğit, hükümetin mecliste kurmak istediği Ad-Hoc komite teşebbüsünü yargıya taşımak da dahil her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi

Ad-Hoc Komite yargıya taşınacak

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin mecliste kurmak istediği Ad-Hoc komite teşebbüsünü yargıya taşımak da dahil, komiteye karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.
Özyiğit, hükümetin mecliste kurmak istediği Ad-Hoc komite teşebbüsüyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. 
Özyiğit açıklamasında şunları kaydetti:
 "Bilindiği gibi Azınlık Hükümeti, bütün uyarılarımıza ve çağrılarımıza rağmen Muhalefetle bir uzlaşı aramak yerine, 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket ederek, seçim tarihini belirlemek amacıyla dün Mecliste bir Ad-hoc komite kurulması kararı aldırmıştır.
Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, Azınlık Hükümetinin anti-demokratik ve hukuk tanımaz tavrı nedeniyle bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz ve diğer Muhalefet Partileri ile birlikte hukuki süreç de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.