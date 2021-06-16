Ad-Hoc Komite ile ilgili dava, 20 Eylül’e ertelendi

CTP ile HP tarafından açılan, erken seçim tarihine ilişkin kurulacak Ad-Hoc Komite ile ilgili dava, 20 Eylül 2021 tarihine ertelendi

Yüksek Mahkeme, Meclis’te oluşturulan Ad Hoc Komitesi ile ilgili 4 Haziran tarihinde CTP ve HP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne davalar dosyalandığını, yürütmeyi durdurma istidası maksatları için 11 Haziran ve 15 Haziran tarihinde tarafların Mahkeme huzuruna çıktıklarını kaydetti.

Yüksek Mahkeme, Ad Hoc Komitesinin oluşturulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne ikame edilen davaların görülmediği söylemine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, dün tarafların temsilcilerinin mutabakatı ile istidanın 20 Eylül tarihine ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada “Davanın daha önce dinlenmeme nedeninin sadece bu belirtilen husus olduğu ve başka bir neden bulunmadığı vurgulanır” denildi.











“Bu iş diktatörlüğe gider”



HP Başkanı Özersay “Bir azınlık hükümeti çoğunluğu ele geçirmeye çalışıyor. Bu bir güç zehirlenmesidir, bu iş diktatörlüğe kadar gider” dedi







Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’te yaşanan tartışmaların seçim tarihi değil, demokrasi tartışması olduğunu söyledi.

Şu anda Meclis’teki durumun, büyük bir sıkıntının geleceğinin habercisi olduğu görüşünü savunan Özersay, Ad-Hoc Komite kurulmasının, hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü ve bundan dolayı komiteye üye vermediklerini belirtti.

Özersay, HP, CTP ve TDP’nin konuyla ilgili dava açtığını hatırlatarak, “Bizim derdimiz seçim tarihi değil, dava açma sebebimiz bu değildir. Bu komiteyi kurma yetkisi yok diye açtık. Bu tartışma seçim değil; demokrasi tartışmasıdır. Bir azınlık hükümeti hukuku yok sayıp tüm komitelerde çoğunluğu ele geçirmeye çalışırsa yarın sendikalar, ihale kanunu gibi her konuyla ilgili bu hükümet her istediğini yapacak demektir. Böyle bir dünya var mı? Demokrasi yerle bir ediliyor. Problemin seçim tarihinin belirlenmesi değildi; seçimle ilgili olmasaydı da kurulmaya çalışılan komite Anayasa’ya ve Meclis tüzüğüne aykırıdır” diye konuştu.

HP Genel Başkanı Özersay, şunları savundu:

“Azınlık hükümeti getireceği tüm yasaları, protokol anlaşmaları muhalefet ne oy verirse versin, muhalefeti ve meclisi by-pass ederek geçirecek. Yapmaya çalıştığı budur. Geçen cuma günü, Sayın Ersan Saner’in imzasıyla bir başvuruda bulunuldu; ‘Mecliste UBP olarak bir komitede çoğunluktayım, iki komitede değilim. O iki komitede de çoğunluk UBP’ye verilsin’ denildi. Bir azınlık hükümeti çoğunluğu ele geçirmeye çalışıyor. Bu bir güç zehirlenmesidir, bu iş diktatörlüğe kadar gider. Meclisin kendi iç tüzüğüne göre komiteler yılda iki kez belirlenir; iki kez belirlendi zaten. Bu hukuk tanımazlıktır ve çok tehlikelidir. Bu kararlar Hukuk Komitesi’nde belirlenecekken, Hukuk Komitesi’nin gündemindeki bir konuyu gasp ediyor ve Ad-Hoc Komite kurdurarak konuyu oraya taşıyor. Tüm bunlar halkın iradesini de yok saymaktır.”

UBP’nin, devleti kuran parti olmakla övündüğünü, topluma liderlik eden insanların bir devlet kurmasının tabii ki çok değerli olduğunu kaydeden Özersay, “Ancak marifet devleti yaşatmak, devlete devlet muamelesi yapabilmektir, devleti itibar sahibi yapabilmektir. Devletin kendi hukukuna, kendi kurumlarına saygı duymadığı, itibarsızlaştırdığı bir dönem yaşatıyorlar bize” diye konuştu.

Özersay, tüm bunların memlekete yapılacak en büyük kötülük olduğunu ileri sürdü ve UBP’nin, Ekim sonundaki kurultaydan önce; yapamayacak olsa bile, imzalanan protokolde Türkiye’ye söz verdiği gibi yasaları komiteye sevk etme anlayışında olduğunu savundu.

Özersay, hükümetin iş yapar gibi görünerek para gönderilmesini sağlamayı amaçladığını da ileri sürerek, Başbakan Ersan Saner’in böylece Ekimdeki kurultaya rakiplerini zayıflatarak girmeyi planladığını iddia etti.



