Açlık sınırı iki aydır geriliyor

4 kişilik ailenin açlık sınırı, ekim ayında 258 TL azalarak, 27 bin 82 TL oldu

Üst üste iki aydır gerileyen 4 kişilik ailenin açlık sınırı, ekim ayında 258 TL azalarak, 27 bin 82 TL oldu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ekim ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

Ekim ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 27 bin 82 (TL) olarak belirlendi.

Açlık sınırı ağustosta 27 bin 402 TL'ye yükseldikten sonra eylül ayında 27 bin 144 TL'ye gerilemişti.

Böylece açlık sınırında üst üste iki ay azalma gerçekleşti.

KTAMS'tan azalışın nedenine ilişkin yapılan açıklamada, "Sendikamızın açlık sınırı hesaplamasında baz aldığı beslenme ana gruplarında yer alan bazı gıda maddelerinde İstatistik Kurumu Ekim ayı bülteni verilerine göre azalış gerçekleşmiştir. Bu nedenle açlık sınırı hesaplamasında geçen aya göre düşüş meydana gelmiştir." denildi.

Ülkede ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3.22, yıllık bazda yüzde 65,65 olmuştu.

1 Eylül'den itibaren geçerli olan yılın üçüncü asgari ücreti yüzde 19.19'luk artışla net 35 bin 180 TL'ye yükseltilmişti. Açlık sınırı, asgari ücretin 8 bin 98 TL üstünde bulunuyor.

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 232,13, aylık 6 bin 963,90 TL, yetişkin bir erkek için günlük 242,77, aylık 7 bin 283,10 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 257,02 aylık 7 bin 710,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 170,82 TL, aylık 5 bin 124,60 TL olarak belirlendi.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 902,74 TL, aylık 27 bin 082 TL oldu.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.

Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.