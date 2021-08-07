“Açlık sınırı göz ardı edilmeyecek”

2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yürütülen çalışmalar kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, işveren kanadını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcileri ile bir araya geldi.
Tarafların görüşleri dinlenerek, fikir alışverişi yapıldığı toplantıda, hem çalışanların hem de işverenleri mağdur etmeden ortak çözüm sağlanması yolunda görüş birliğine varıldı.
Asgari ücret belirlenirken açlık sınırının da göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Bakan Çağman, yeni asgari ücret belirlenirken açlık sınırı ile hayat pahalılığı gibi bir takım kriterlerin dikkate alınacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, yeni asgari ücretin en kısa sürede belirlenerek yürürlüğe girmesi için taraflarla toplantılarını önümüzdeki hafta sürdürecek.
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