Açlık sınırı bir ayda 880 TL birden arttı

Şubat ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 880 TL birden artarak, 12 bin 812 TL'ye ulaştı. Böylece asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark bin 12 TL’ye çıktı

4 kişilik bir aile için 28 Şubat tarihi itibarıyla açlık sınırı 12 bin 812 Türk Lirası (TL) olarak hesaplandı.

Ocak ayından itibaren geçerli olan yılın ilk asgari ücreti ise 3 bin 200 TL'lik artışla 11 bin 800 TL'ye yükseltilmişti.

Çalışmayı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yaptı.

Söz konusu rakam, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL, Nisan sonunda 4 bin 44 TL, Mayıs sonunda 4 bin 65 TL, Haziran sonunda 4 bin 121 TL, Temmuz'da 4 bin 193 TL, Ağustos'ta 4 bin 466 TL, Eylül'de 4 bin 470, Ekim'de 4 bin 552 TL, Kasım'da 4 bin 835 TL, Aralık'ta 5 bin 774, Ocak 2022'de 6 bin 85, Şubat'ta 6 bin 561, Mart'ta 7 bin 149 TL, Nisan'da 7 bin 939, Mayıs'ta 8 bin 676 TL , Haziran'da 9 bin 46, Temmuz'da 9 bin 330 TL, Ağustos'ta 9 bin 675 TL, Eylül'de 9 bin 841 TL, Ekim'de 10 bin 600 TL, Kasım ayında 11 bin 153 TL, Aralık ayında 11 bin 622 TL ve Ocak 2023'te 11 bin 932 TL olarak hesaplanmıştı.

Açlık sınırı bir ayda 880 lira daha arttı. 2021 Mart'tan bu yana ise artış 8 bin 892 TL oldu. Ülkede yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 84.88 olarak açıklanmıştı.

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 108,64 TL, aylık 3 bin 259,20 TL, yetişkin bir erkek için günlük 113,95 TL, aylık 3 bin 418,50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 121,69 TL, aylık 3 bin 650,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 82,80 TL, aylık 2 bin 484,00 TL olarak belirlendi. 4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 427,07 TL, aylık 12 bin 812 TL oldu.

YENİ ASGARİ ÜCRET DE İLAÇ OLMADI

KTAMS, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını (açlık sınırı) 12 bin 812 TL olarak belirlerken, ocaktan bu yana yürürlükte olan net asgari ücret ise 11 bin 800 TL. Net asgari ücret, açlık sınırının 1012 TL altında kalıyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan,

asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın bin 12 TL’ye çıktığına işaret ederek, asgari ücretin 519 Sterlin, açlık sınırının ise 564 Sterlin olduğunu söyledi.

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (Açlık Sınırı) 12 bin 812 TL olduğunu söyledi.

Bengihan, İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede 2023’ün Ocak ayında yüzde 2.62, Şubat ayında yüzde 4.65 enflasyon meydana geldiğine işaret ederek, iki aylık toplam enflasyonun ise yüzde 7.39 olduğunu kaydetti.

