Açlık sınırı bir ayda 2 bin 265 TL arttı

Ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 20 bin 933 TL'ye yükseldi. Bir ayda 2 bin 265 TL artan açlık sınırı, asgari ücretin 3 bin 67 TL altında kaldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni açlık sınırını açıkladı.

Ocak ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 20 bin 933 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

Aralık ayında, açlık sınırı 18 bin 668 TL çıkmıştı.

Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı 2 bin 265 TL artmış oldu.

Ocak ayından itibaren geçerli olan yılın ilk asgari ücreti ise 8 bin 250 TL'lik artışla net 24 bin TL'ye yükseltilmişti.

Sendikanın çalışmasına göre sağlıklı beslenmek için yapılması gereken zorunlu gıda harcama tutarları şöyle:

Yetişkin bir kadın için günlük 178,92 TL aylık 5 bin 367,6 TL,

Yetişkin bir erkek için günlük 186,69 TL aylık 5 bin 600,7 TL,

15-19 yaş çocuk için günlük 198,99 TL aylık 5 bin 969,7 TL,

4-6 yaş çocuk için günlük 133,18 TL aylık 3 bin 995,4 TL.

Ülkede ocak ayı enflasyonu aylık yüzde 3.84, yıllık yüzde 85.81olmuştu.

KTAMS, ülkede Türk Lirası kullanılmasına, birçok ürünün de Türkiye’den ithal edilmesine rağmen aylık hayat pahalılığının Türkiye’de yüzde 6.70 ülkede ise yüzde 3.84 olarak çıkmasının, hayat pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepetin, sendikanın tüm talebine rağmen 2015 yılından beri güncellenmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Sendika Başkanı Güven Bengihan, çalışanların alım gücünün korunması açısından büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin anlamını yitirmesine neden olan bu durumun ortadan kaldırılması için sepetin acilen güncellenmesi gerektiğini belirterek, hayat pahalılığını artıran keyfi fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için, Başbakan'dan etkin denetim yapılmasını talep etti.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.

Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.

