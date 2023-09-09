Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı

Ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 16 bin 526 TL'ye yükseldi. Bir ayda 1659 TL birden artan açlık sınırı, yeni asgari ücretin de 776 TL üstüne çıktı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni açlık sınırını açıkladı.

Ağustosta yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sının 16 bin 526 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

Son açıklanan 31 Temmuz tarihli çalışmada, açlık sınırı 14 bin 867 TL çıkmıştı.

Böylece bir aylık dilimde açlık sının 1659 TL artmış oldu.

Temmuz ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti ise 3 bin 950 TL'lik artışla net 15 bin 750 TL'ye yükseltilmişti.

Açlık Sınırındaki Değişimler (TL):

Mart 2021: 3,920

Nisan 2021: 4,044

Mayıs 2021: 4,065

Haziran 2021: 4,121

Temmuz 2021: 4,193

Ağustos 2021: 4,466

Eylül 2021: 4,470

Ekim 2021: 4,552

Kasım 2021: 4,835

Aralık 2021: 5,774

Ocak 2022: 6,085

Şubat 2022: 6,561

Mart 2022: 7,149

Nisan 2022: 7,939

Mayıs 2022: 8,676

Haziran 2022: 9,046

Temmuz 2022: 9,330

Ağustos 2022: 9,675

Eylül 2022: 9,841

Ekim 2022: 10,600

Kasım 2022: 11,153

Aralık 2022: 11,622

Ocak 2023: 11,932

Şubat 2023: 12,812

Mart 2023: 13,247

Nisan 2023: 14,148

Mayıs 2023: 14,454

Bu veriler, açlık sınırının zaman içindeki değişimini göstermektedir.



Sendika, haziran ayında, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine tepki amacıyla hesaplamayı yapmamıştı.

Ülkede ağustos ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 8,14 olurken, yıllık enflasyon yüzde 80,9 olarak hesaplanmıştı.

KTAMS'ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı 105,86 günlük 140,79, aylık 4 bin 223,7 TL, yetişkin bir erkek için 550,87 günlük 147,41, aylık 4 bin 422,3TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 156,81 aylık 4 bin 704,3 TL ve 4-6 yaş çocuk için

16526 günlük 105,86 TL, aylık 3 bin 175,8 TL olarak belirlendi.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 550,87 TL, aylık 16 bin 526 TL oldu.

