Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni açlık sınırını açıkladı.
Ağustosta yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sının 16 bin 526 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.
Son açıklanan 31 Temmuz tarihli çalışmada, açlık sınırı 14 bin 867 TL çıkmıştı.
Böylece bir aylık dilimde açlık sının 1659 TL artmış oldu.
Temmuz ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti ise 3 bin 950 TL'lik artışla net 15 bin 750 TL'ye yükseltilmişti.
Açlık Sınırındaki Değişimler (TL):
Mart 2021: 3,920
Nisan 2021: 4,044
Mayıs 2021: 4,065
Haziran 2021: 4,121
Temmuz 2021: 4,193
Ağustos 2021: 4,466
Eylül 2021: 4,470
Ekim 2021: 4,552
Kasım 2021: 4,835
Aralık 2021: 5,774
Ocak 2022: 6,085
Şubat 2022: 6,561
Mart 2022: 7,149
Nisan 2022: 7,939
Mayıs 2022: 8,676
Haziran 2022: 9,046
Temmuz 2022: 9,330
Ağustos 2022: 9,675
Eylül 2022: 9,841
Ekim 2022: 10,600
Kasım 2022: 11,153
Aralık 2022: 11,622
Ocak 2023: 11,932
Şubat 2023: 12,812
Mart 2023: 13,247
Nisan 2023: 14,148
Mayıs 2023: 14,454
Bu veriler, açlık sınırının zaman içindeki değişimini göstermektedir.
Sendika, haziran ayında, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine tepki amacıyla hesaplamayı yapmamıştı.
Ülkede ağustos ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 8,14 olurken, yıllık enflasyon yüzde 80,9 olarak hesaplanmıştı.
KTAMS'ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı 105,86 günlük 140,79, aylık 4 bin 223,7 TL, yetişkin bir erkek için 550,87 günlük 147,41, aylık 4 bin 422,3TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 156,81 aylık 4 bin 704,3 TL ve 4-6 yaş çocuk için
16526 günlük 105,86 TL, aylık 3 bin 175,8 TL olarak belirlendi.
4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 550,87 TL, aylık 16 bin 526 TL oldu.
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