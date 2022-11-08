Açlık sınırı, asgari ücreti ezdi geçti

Ekim ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 759 TL artarak, 10 bin 600 TL'ye yükseldi. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark ise 2 bin TL’ye çıktı

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 89,67 2690,10 Yetişkin Erkek 94,28 2828,40 15-19 Yaş Çocuk 100,45 3013,50 4-6 Yaş Çocuk 68,93 2067,90 Toplam 353,34 10600 AÇLIK SINIRI 10600

4 kişilik bir aile için 31 Ekim tarihi itibariyle açlık sınırı 10 bin 600 Türk Lirası (TL) olarak hesaplandı.Çalışmayı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yaptı.Söz konusu rakam, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL, Nisan sonunda 4 bin 44 TL, Mayıs sonunda 4 bin 65 TL, Haziran sonunda 4 bin 121 TL, Temmuz'da 4 bin 193 TL, Ağustos'ta 4 bin 466 TL, Eylül'de 4 bin 470, Ekim'de 4 bin 552 TL, Kasım'da 4 bin 835 TL, Aralık'ta 5 bin 774, Ocak 2022'de 6 bin 85, Şubat'ta 6 bin 561, Mart'ta 7 bin 149 TL , Nisan'da 7 bin 939, Mayıs'ta 8 bin 676 TL , Haziran'da 9 bin 46, Temmuz'da 9 bin 330 TL, Ağustos'ta 9 bin 675 TL ve Eylül'de 9 bin 841 olarak hesaplanmıştı.Açlık sınırı bir ayda 759 lira daha arttı. 2021 Mart'tan bu yana ise artış 6 bin 680 TL oldu. Ülkede yıllık enflasyon ekimde yüzde 120.72 ile 27 yıllık zirvesini yenilemişti.KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki farkın ise 2 bin TL’ye çıktığı ifade edildi.İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yıllık enflasyon oranının yüzde 120’ye çıktığına işaret eden KTAMS, bu rakamın son 27 yıldaki en yüksek yıllık enflasyon oranı olduğuna dikkat çekti.KTAMS açıklamasında, 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı oranının yüzde 56.76 oranında artmasına rağmen, asgari ücrete yüzde 41 oranında artış yapıldığı belirtilerek, 10 aylık hayat pahalılığı göz önüne alındığında, asgari ücretlinin şu anda yüzde 40.64 oranında kayıp yaşadığı vurgulandı.“Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:“KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 10,600 TL olarak hesaplanmıştır.Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 89,67 TL, aylık 2690.10, yetişkin bir erkek için günlük 94,28 aylık 2828,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 100,45 aylık 3013,50 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 68,93TL, aylık 2067,90 TL’dir.Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 10600 TL’dir. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2000 TL’ye çıkmıştır.İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Ekim ayında %3.42 son dört ayda (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) %24,88, son 10 ayda %81,64 bir yılda %120,72 enflasyon meydana gelmiştir (Son 27 yılın en yüksek yıllık enflasyon oranı) . Özellikle elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı % 56.76 olmasına rağmen asgari ücrete % 41 artış yapılmıştır. On aylık hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretlilerin şu anda %40.64 kayıbı olduğu ve bu kesimin resmen açlıkla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir.”