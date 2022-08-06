Açlık sınırı asgari ücrete fark attı

4 kişilik bir aile için 31 Temmuz tarihi itibariyle açlık sınırı 9 bin 330 TL olarak hesaplandı. Net asgari ücret ise, açlık sınırının 730 TL altında kaldı





Söz konusu rakam, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL, Nisan sonunda 4 bin 44 TL, Mayıs sonunda 4 bin 65 TL, Haziran sonunda 4 bin 121 TL, Temmuz'da 4 bin 193 TL, Ağustos'ta 4 bin 466 TL, Eylül'de 4 bin 470, Ekim'de 4 bin 552 TL, Kasım'da 4 bin 835 TL, Aralık'ta 5 bin 774, Ocak 2022'de 6 bin 85, Şubat'ta 6 bin 561, Mart'ta 7 bin 149 TL , Nisan'da 7 bin 939, Mayıs'ta 8 bin 676 TL ve Haziran'da 9 bin 46 olarak hesaplanmıştı.

Açlık sınırı bir ayda 284 lira daha arttı. 2021 Mart'tan bu yana ise artış 5 bin 410 TL oldu.

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 79,18 TL, aylık 2 bin 375,40 TL, yetişkin bir erkek için günlük 83.74 TL, aylık 2 bin 512,20 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 88,60 TL, aylık 2 bin 658,00 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 59,48 TL, aylık 1784,40 TL olarak belirlendi. 4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 311 TL, aylık 9 bin 330 TL oldu.

NET ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ 730 TL ALTINDA

KTAMS, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını (açlık sınırı) 9 bin 330 TL olarak belirlerken, yürürlükte olan net asgari ücret ise 8 bin 600 TL. Net asgari ücret, açlık sınırının 730 TL altında kalıyor.

TALEPLER...

KTAMS çalışmayla ilgili açıklamasında, asgari ücrete yapılan artışa rağmen asgari ücretin yine açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti.

Açıklamada, taleplere rağmen asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış uygulanmadığı ve gerekli yasal düzenleme yapılmadığı için asgari ücretten vergi kesilecek olmasının asgari ücretlilere çifte mağduriyet yaşattığına vurgu yapıldı. KTAMS taleplerini ise "asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi" olarak sıraladı. Sendika, özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenlemenin de bir an önce Meclis'e gönderilmesini istedi. HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı. Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi. Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.

