Açlık sınırı 4 bin 121 TL, verilen maaş ise 3 bin 282 TL!

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, açlık sınırının 4 bin 121 TL, asgari ücretin ise 3 bin 282 TL geçtiğini ve asgari ücretli bir kişinin açlık sınırının altında yaşamaya çalıştığını ifade etti





Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin yanı sıra dövizin artışı ve Türk Lirası’nın her geçen gün değer kaybetmesi nedeniyle ülkemizde ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Asgari ücretin ne olması gerektiği noktasında KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklama yaptı.

30 Haziran itibariyle açlık sınırının 4 bin 121 TL olduğunu belirten Bengihan, asgari ücretin ise 4 bin 400 TL olduğunu ancak insanların eline geçen net olarak 3 bin 282 TL geçtiğini söyledi. Bengihan, bugün açlık sınırının 4 bin 121 TL olduğu bir durumda asgari ücretli bir kişinin açlık sınırının altında yaşamaya çalıştığını ve bunun aylardır böyle devam ettiğini üzülerek ifade etti.

Bengihan, Şubat 2021’de 4 bin 423 TL’nin döviz bazında 380 STG’ye denk gelirken, şu an bunun 320 STG olduğunu ve arada 60 STG’lik döviz cinsinden bir kayıp yaşandığına parmak bastı.

Öte yandan, asgari ücretlinin ‘Açlık Sınırı’ diye belirledikleri şeyin 4 kişilik ailenin zorunlu gıda harcaması olduğu bilgisini veren Bengihan, bu hesaplamada yetişkin kadın, erkek ve 2 çocuğun baz alındığını söyledi.

Bengihan, bir ailenin eline geçenin 3 bin 282 TL olması nedeniyle zorunlu ihtiyaçları bile karşılayamadıklarını ve bunun özel sektördekileri açlığa terk etmek olduğunu vurguladı.

Bengihan, bunun kabul edilebilir olmadığını dile getirerek, pandeminin de göz önüne alındığında bir ailenin daha iyi bir beslenme sağlayıp, kovid-19’a karşı vücudunu dirençli tutmalarının imkansızlaştırıldığından bahsetti.

Halk sağlığı noktasında insanların korunabilmesi için hijyen tedbirlerinin yanı sıra güçlü bir beslenmeye ihtiyaç duyduklarının altını çizen Bengihan, “Tüm bunlar ortaya konuca maalesef özel sektör çalışanları UBP, DP ve YDP’nin yanı sıra YDP’den kopan Bertan Zaroğlu ve hükümete destek veren bağımsız vekillerle birlikte oluşan adeta ‘Beşli Koalisyon Hükümeti’ yani ‘Yamalı Bohça Hükümeti’nin uyguladığı yanlış ekonomi politikası ve sermaye yanlısı aldığı siyasi kararlar nedeniyle ülkede bugün pahalılık söz konusu” dedi.

Bengihan, bugün ülkemizde özellikle temel tüketim maddelerine zam yapıldığına değinerek, iğneden ipliğe her şeyin pahalılandığını söyledi.

Hükümetin, bu süreçte halkın alım gücünü korumak adına yürüttüğü hiçbir politikanın olmadığını belirten Bengihan, mevcut hükümetin ‘Sermaye dostu, emekçi düşmanı’ olduğunu vurguladı.

6 Aylık hayat pahalılığının %8.83 olduğunu, bunun tüm sosyal sigorta ve devlet emeklileri ile kamu çalışanlarına yansıtılırken, özel sektör çalışanlarına karşı haksızlık yapıldığına da dikkat çekti.