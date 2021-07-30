Acımız Ortak

ürkiye’nin yüreği yanıyor! İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, 24 saattir yangınlarla boğuşuyor. Alevler her yanı sardı, turizm cenneti bölgeler cehenneme döndü. Her köşede feryatlar, yardım çığlıkları var

Türkiye'nin özellikle tatil bölgelerinde çıkan peş peşe yangınlar adete ciğerlerimizi yakıyor. Türkiye; İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Önceki gün; Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya'daki yangınların ardından dün de Antalya'nın Alanya ilçesi ve Aydın'ın Didim ilçelerinin yanı sıra Kilis ve Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesinden ardı ardına yangın haberleri geldi. İki günde 17 şehirde 53 orman yangını meydana gelirken, sabotaj ihtimali güçleniyor.Antalya'daki yangında 3 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi ise kurtarıldı. Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü. 8 mahalle yok oldu.AFAD, Manavgat'taki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "1'i ağır 138 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.Antalya'da Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı, bazı evler boşaltıldı. Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda.Antalya'da Manavgat'ın ardından Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde de ormanlık alanlarda yangın çıktı.Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın ise önceki gün saat 19.45 sularında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, 7 köy boşaltıldı. Birçok ev hasar gördü.Aladağ'da da önceki gece başlayan yangına müdahale sürüyor. Bazı evler tahliye edildi. Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.Mersin'de Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde orman yangınları çıktı.Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda başlayan yangın, Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alındı.Bir yangın haberi de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Muğla Milas'ta Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, bölgeye yakın 5 yıldızlı otele kadar yaklaşınca müşteriler, tedbiren deniz yoluyla güvenli alana tahliye edilmeye başlandı. Otel çalışanları da güvenli bölgeye alındı.Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakınında bulunan makilik alanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.