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Acılı ailelerin ağıtları yürekleri dağladı

Şampiyon Melekler kafilesinden Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ve Havin Kılıç Yeniboğaziçi Şehitliği’nde anıldı

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Acılı ailelerin ağıtları yürekleri dağladı
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ahramanmaraş merkezli depremlerde, 6 Şubat’ta Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kalarak hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler kafilesinden Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ile Havin Kılıç, felaketin birinci yıl dönümünde  Yeniboğaziçi’ndeki şehitlikte düzenlenen törende anıldı.
 Şehitlikte tören öncesi bayraklar yarıya indirildi. Mülkiye Dağlı’nın annesi, Abide ile Nazife’nin anneannesinin ağıtları yürekleri dağladı.
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