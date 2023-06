Acılı Ailelerin Adalet Umudu

İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Selin Karakaya'nın annesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Bu çocuklar bizden çalındı” dedi ve İsias davasının sadece otel sahipleriyle sınırlı kalmamasını isteyerek, izin veren, imza atan herkesin davaya girmesi gerektiğini belirtti

İsias Otel enkazında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Selin Karakaya'nın annesi olan ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanlığını yürüten Ruşen Karakaya, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden yakınlarının adlarını yaşatmak adına hayata geçirecekleri projelerinden biri olan eğitim kompleksi için Gazimağusa Belediyesi’ne ait bir yer belirlediklerini açıkladı. Yerin kendilerine verilmesi için Belediye’ye başvurduklarını belirten Karakaya, “Okul yeri için karar bekliyoruz” dedi.Adaleti sağlamak ve çocukların adlarını eğitim odaklı projelerde, spor ve kültürel faaliyetlerde yaşatmayı hedeflediklerini belirten Karakaya, ilk icraatlarının ise “destek ve başarı” bursu vermek olacağını duyurdu.Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile kurucu üyeler Sena Bundak Topukçuoğlu, Pembe Yakula, Esra Özberkman ve Fatoş Karasel, Derneğin amaçları, çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine bilgi verdi.Dernek adına konuşan Başkan Ruşen Karakaya, ilk olarak İsias Otel ile ilgili devam eden soruşturma sürecine değinerek, davanın sadece otel sahipleri ile fenni mesulleri ile sınırlı kalmamasını temenni etti. Karakaya, “İzin veren, imza atan herkesin iddianameye, davaya girmesi gerekir. Biz o yüzden aileler olarak adalet arayışımıza devam ediyoruz. Çünkü olayın sadece sahibi ile üstünün kapanması büyük bir adaletsizlik olur, on saniyede çöken bir binanın adaleti bu olamaz” dedi.Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kurma nedenlerini “başka çocukları mutlu etmek, eğitimlerine destek olmak, hayatını kaybeden çocuk, veli ve öğretmenlerin adlarını yaşatmak olarak” gösteren Karakaya, “Biz zaten dernek kurmadan önce de kenetlenmiştik, bir aile olmuştuk. Derneği kurarak bu amaçlara ulaşabileceğimize inandık” dedi. Karakaya, adaleti sağlamak ve çocuklarının adını yaşatmanın ise temel amaçları olduğunu ekledi.Çocukların adlarını eğitim odaklı projelerde, spor faaliyetlerinde, kültürel faaliyetlerde yaşatmak istediklerini belirten Karakaya şöyle devam etti:“Hayatını kaybeden bütün çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz başarılı insanlardı. Çocuklarımızın her birinin voleybol dışında müthiş yetenekleri vardı… Satranç şampiyonluklarından tutun, çaldıkları müzik aletlerinden, oynadıkları diğer spor dallarına… Hepsi çok yetenekli çocuklardı ve bu çocuklar bizden çalındı, alındı… Bu yüzden eğitim odaklı projelerde, spor ve kültürel faaliyetlerde adlarının yaşaması gerekiyor."Dernek kurulduğu andan itibaren müthiş bir toplumsal dayanışmaya tanık olduklarını söyleyen Karakaya, “Her türlü etkinlik bizim derneğimizin yararına yapılmaya başlandı” dedi ve bundan mutluluk duyduklarını ve güç aldıklarını vurguladı. Karakaya, “Herkes bu dernekle gönül bağı istiyor” dedi.Derneğin şu anda 700’e yakın üyesi olduğunu ancak 10 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Karakaya, “On bin üye ile hedeflerimize ulaşabiliriz” dedi ve gönüllülerin yardımına ihtiyaç duyduklarını söyledi.“Biz bir adım atacağız, bu adımı toplumla birlikte atacağız” diyerek yapmayı hedefledikleri eğitim kompleksinden bahseden Karakaya, “Neden çok güzel bir okul; spor salonu, yeşil alanı, kültür merkezi, yüzme havuzu içinde olan bir eğitim kompleksi yapmayalım dedik. Bu bir hayal değil, hedeftir ve bunu Mağusa’da başaracağız” ifadelerini kullandı.Eğitim kompleksi için Belediyeye ait olan bir yer belirlediklerini ve bu yer için Belediyeye başvurduklarını aktaran Karakaya, “Okul yeri için karar bekliyoruz. Bu yeri bize vereceklerine inanıyoruz” dedi. Ruşen Karakaya, yeri aldıktan sonra okul projesinin hazırlanması için gönüllerle çalışmak veya bir yarışmaya çıkılması seçeneklerinin olduğunu da belirterek, yarışmaya çıkılması düşüncesine sıcak baktıklarını söyledi. Karakaya, ada çapında herkesin kendilerine destek olacağına inanç da belirtti.Eylül ayından itibaren Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile iş birliği içinde orta eğitim öğrencilerine burs vermeye başlayacaklarını da duyuran Karakaya, kendileri için 35 rakamının hassasiyetinden bahsederek, ilk etapta her ilçeden 35 çocuğa burs vermeyi ve ilerleyen yıllarda bütçeye bağlı olarak rakamı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.Dernek binası ile ilgili sorunlarından da bahseden Karakaya, Belediye’nin kendilerine bir yer verdiğini ancak bu yerle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu anlatarak, yeni bir bina için araştırmalar yaptıklarını söyledi.Dernek adına hazırlanan ürünleri satın alarak da Derneğe katkı sağlanabileceğini anlatan Karakaya, “Şu ana kadar bardak, kırlent, tişört gibi tüm ürünler gönüllüler tarafından yapıldı. Yavaş yavaş biz de bir şeyler yapmaya başladık. İlk olarak anneler günü kartları yaptık, babalar günü ve doğum günü kartları yaptık. Umut bilezikleri yaptık. Bu ürünleri alarak da insanlar derneğe az ama önemli bir bağış yapmış olurlar” dedi.Ruşen Karakaya, devletten ödenen kişilerin form doldurarak maaştan kesinti yoluyla, özel sektör çalışanlarının ise Telsim ve Turkcell hatlarından ABONE MELEKLER yazıp 4271’e sms göndererek Derneğe katkı yapabileceklerini de belirtti.İSİAS HOTELTürkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sırasında, voleybol şampiyonası için Adıyaman'da bulunan ve İsias Hotel'de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji erkek ve kız voleybol takımları, öğretmenleri ve bazı velilerden oluşan 35 Kıbrıslı Türk yanında, eğitim semineri için aynı otelde konaklayan Türkiyeli turist rehberleri de hayatını kaybetmişti.Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybedenlerle ilgili davada yargılamanın bu yıl sonu başlamasının öngörüldüğünü açıkladı ve “Her bir kayıp için ayrı ceza alma durumu olabilir” ifadelerini kullandıKıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybedenlerle ilgili sorumluluğu tespit edilenlerin en ağır ithamla yargılanmaları noktasında hukuki hazırlıkların sürdüğünü; davada yargılama safhasının bu yıl sonu veya yılbaşı başlamasının öngörüldüğünü bildirdi.Esendağlı, hayatını kaybedenlerin ailelerini temsilen 12 avukatın fiilen takip ettiği davada, sorumluluğu tespit edilenlerin sorumluluklarına bağlı olarak her bir ölüm için ayrı ayrı ceza alma olasılıklarının mevcut olduğunu, bunun için iddianame ortaya çıktığında hangi suçla itham edileceklerinin hayati önem arz ettiğini kaydetti.Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine İsias Otel soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.Dosya kapsamında şu ana kadar 6 sanık olduğunu aktararak Esendağlı, bunlardan 5’inin tutuklu, 1’inin ise adli kontrolde olduğunu belirtti. Esendağlı, “5 tutuklunun 3’ü otelin sahibi/işletmecisi pozisyonunda olan Bozkurt ailesine mensup, 2 tanesi de fenni mesul yani mühendis. Son olarak hakkında yakalama kararı çıkarılan başka bir fenni mesul adli kontrolle serbest bırakıldı” dedi.Adli kontrolle serbest bırakılan kişi ile ilgili de konuşan Esendağlı, “Bu kişi ile ilgili savcılık tarafından tutuklama talep edilmemiş, adli kontrol talebi yapılmış. Gerekçesinde yaşına vurgu yapılıyor. 74 yaşında bir kişi olduğu bilgimizdedir. Bir de konu ile ilgili faaliyetlerinin 1993 yılına, inşaatın 7 katlı karkas olduğu döneme ilişkin bir bilgi var. Anladığım kadarıyla bunlar dikkate alınarak hakkında tutuklama talep edilmedi, adli kontrolle serbest bırakıldı. Tabii adli kontrolün uygulanıyor olması onu bir zanlı bir sanık pozisyonuna getiriyor. Bu da gene yargılanacağını ortaya koyuyor. Sadece yargılamayı şu an itibarıyla tutuklu olarak beklemediği gibi bir durum söz konusu” diye konuştu.Dava ile ilgili serbest kalan tek kişinin 74 yaşında olduğu belirtilen bir kişi olduğunu, diğer 5 kişinin tutuklu olarak cezaevinde bulunduğunu yineleyen Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Hangi cezaevinde oldukları bilgisi de bizde mevcuttur. Türkiye’deki mevzuata göre belli periyotlarda tekrar Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılıp tutukluluklarının devamı talep ediliyor. Her defasında, rutin olarak hem bu tutukluluk talebine itiraz ediyorlar hem de verilen tutukluluk kararını üst mahkemede itiraz konusu yapıyorlar. Ama onların tutuklulukları şu ana kadar mütemadi olarak uzatılmış durumda ve tutukluluk halleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.Esendağlı, depremin ardından, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkan ve üyelerinin enkaz kaldırılmadan olay yerine giderek İsias Otel’den numune aldıklarını ve Karot testi (yapının dayanıklılık, yoğunluk, boyut, sertlik, yapısındaki hatalar ve içindeki malzemeler hakkında bilgi edinmek için yapılan bir test) sonuçlarını çok kapsamlı bir rapor haline getirdiklerini belirtti. Hazırlanan raporun istinabe (hukuki yardımlaşma) işlemi ile alınarak Adıyaman Başsavcılığı’na gönderildiğini anlatan Esendağlı, bu raporun dosyanın resmi bir parçası olacağını kaydetti ve esas teknik raporun İstanbul Teknik Üniversitesi’nden çıkmasının beklendiğini söyledi.İstinabe işlemleri kapsamında hayatını kaybedenlerin ailelerinin, enkazdan sağ çıkan 4 kişinin ve adli tabibin de ifade verdiğini aktaran Esendağlı, geçen haftalarda devlet yetkililerinin de Adıyaman Başsavcılığı’nda ifade verdiğini hatırlattı.Soruşturmanın, devlet birimleri ile yazışmaların ve bilgi ile belgelerin toplanma süreçlerinin devam ettiğini anlatan Esendağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:“Şu an itibarı ile olumsuz olarak not ettiğimiz fazla bir husus yok. Soruşturmanın zaman alacak bir soruşturma olduğu, bu yazışmaların belli bir miktar neticesinin bekleneceğini öngörüyorduk.Hem biz buradan hem de Türkiye’de ailelerimizi temsil eden iş birliği içerisinde olduğumuz avukatlarımız vasıtasıyla birebir dosyayı takip edebiliyoruz. Türkiye Barolar Birliği ile kurumsal anlamda iş birliğimiz var. Türkiye Barolar Birliği’nin oluşturduğu ve başkanının da içinde olduğu 6 kişilik avukat ekibi, buna ilaveten DAÜ avukatlarından oluşan 6 kişilik ikinci bir ekip olmak üzere toplam 12 avukat dosyada fiilen, ailelerimizi temsilen çalışıyorlar.”Kaybedilen 35 kişi için toplu bir dava süreci olacağını belirten Esendağlı, sorumluların mümkün olan en ağır ithamla yargılanmaları için hukuki hazırlık içerisinde olunduğunu vurguladı.Esendağlı, “Dava toplu bir dava süreci olacak. Ancak kişilerin Türkiye Ceza Kanunu’ndaki sorumluluklarına bağlı olarak her bir ölüm için ayrı ayrı ceza alma olasılıkları mevcut. Burada, iddianame ortaya çıktığında hangi suçla itham edilecekleri hayati önem arz ediyor. Mümkün olan en ağır ithamla yargılanmaları noktasında bir beklentimiz var. Avukatlarımız da bu yönüyle hukuki hazırlık içerisindedirler. Eğer umut ettiğimiz gibi Ceza Yasası’nın ilgili maddelerine müracaat edilirse, sorumluluğu tespit edilenlerin her bir kayıp için ayrı ceza alma durumu olacak” diye konuştu.“Soruşturma kapsamlı şekilde ilerliyor. Sonunda soruşturma safhası bitecek ve ortaya bir iddianame çıkacak. O iddianameyle yargılama safhasına geçilecek” diyen Esendağlı, yargılama safhasının yıl sonu veya yılbaşı gibi başlayacağının öngörüldüğünü de belirtti.Esendağlı, “Yargılama safhasına kadar biz de, herhangi bir boşluğa mahal vermemek adına, olabilecek en etkin soruşturmanın yapılması ve etkili bir yargılama yapılabilmesi için gözlemci ve takipçi pozisyonumuzla süreci izlemeye devam edeceğiz. Dava başladığı zaman ailelerimizi resmi anlamda temsil etmek için avukatlarımız orada olacak. Önemli celselerde biz de orada olmaya çalışacağız” dedi.