Acilen toplum karantinası uygulanmalı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, bulaşın kontrolden çıkma değerinin tehlike boyutunu aştığını söyledi ve ekledi: "Yeniden 14-21 günlük genel toplum karantinası acilen uygulanmalı; ülkeye giriş kısıtlaması uzatılmalı"







İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Covid-19 ile ilgili dört konuda, dört acil çağrı yaparak bulaşın kontrolden çıkma değerinin tehlike boyutunu aştığını ifade etti.

Aşardağın açıklaması şu şekilde:

Dört konu dört acil çağrı…Fırtına dinecek.

Bulaşın kontroldan çıkma değeri tehlikeli boyutları aşmıştır.

Yeni bulaşların, takibi, saptanması,tedavisi ve sağlık sistemimizin acilen elden geçirilmesi açısından ;

1. Kimseyi dinlemeyin sadece ve sadece pandemide aktif çalışan hekimleri ve Tıp-İş+KTTB'yi dinleyin

Derhal ama derhal ‘’lütfen’’ kriz masası kurup sağlıkçıların tüm işaret ettiği eksiklikleri , tüm işinizi bırakarak, çok geç olmadan devletin bütün imkanlarını seferber ederek gideriniz. Çağrıları sadece #SağlıklıSağlıkHizmeti# vermek içindir.

Tüm halk ve biz hekimler, onların yanındayız.

2. yeniden 14-21 günlük genel toplum karantinası acilen uygulanmalıdır; ülkeye giriş kısıtlaması uzatılsın

Sayın Dr.Yalçın Oytam NSW Eyalet Sağlık Bakanlığı Avustralya Veri Bilimi Müdürü ;.Çok uzaklarda uzman olduğu konu hakkında memleketine, yetkililere ,insanlarına çağrıda bulunuyor. Uyarıyor.KKTC’de Covid-19 toplum içi yayılma hızının ciddi derecede yüksek olduğunu ve bu hızla Kasım başında hastane genel koğuşlarında 150-250 hasta, ayrıyeten 30-50 hasta da yoğun bakımda olabileceğini. Yoğun bakıma giren hastaların %30-50’sinin dünya genelinde öldüğünü düşünürsek, ölümler Kasım ayı içinde bir kaç hafta içinde başlayabileceğini ve artarak devam edebileceğini öngörüyor. Dr.Yalçın Oytamın paylaşımı https://www.facebook.com/yalchin.oytam

3. Temaslı insanlarımızın, hasta insanlarımızın takibi açısından telefonlara yüklenecek programlar yasal olarak hayata geçirilmelidir. elzemdir.

Avrupada ve birçok dünya ülkesinde yaygın bir şekilde yasal olarak ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Temas takip ekipleri tüm fedakarlıklara ragmen yorgun ve bitap duruma gelmiştir. Bu sistemin uygulanması sayesinde ciddi derecede iş yükleri azalabilecek ve olası temaslı hastaları fazla kaçırmayacağız.

Pandemiden önce ve pandemi esnasında elinden gelen tüm yardımları ve katkıları ,Dubaideki çok önemli görevlerinden zaman ayırarak, bizlere ve görevlilere, yerinde ve zamanında uyarılarda bulunan Prof.Dr.Erol Baysal bu konuda şu yorumu yapmıştır.

‘’Aplikasyon çağında yaşıyoruz. Alış verişlerimiz bile aplikasyonla artık. Ben hastaneye aplikasyonla giriş ve çıkış yapıyorum. Bütün personel de öyle. Tüm devlet çalışanları da... belki de 100 bin kişi. Hastaların hepsi aplikasyon ile takip ediliyor. Niye toplumu da temaslıları da böyle takip etmeyelim? Ben hemen daha fazla gecikmeden derim ‘’

4. Elisa antikor testleri acilen ,teshis için ,hekimlerin kullanımına sunulmalıdır.

Hekime geç baş vuran ve covid-19 düşünülen hastalarımızda bazen 2 defa arka arkaya alınan pcr testleri (virus taşıdığı halde) negative çıkabilmektedir. Bu durumda ELİSA ANTİKOR testleri teshiste çok yardımıcı olacak ve vakaların atlanıp topluma karışması engellenecektir.Bu testler adamıza varmıştır. Çeşitli sebeblerden dolayı kullanımına engel konulmuştur. Derhal lütfen izin çıkarınız teshis koyma hakkımıza halel getirmeyiniz. Bekliyoruz. Aksi SALGININ daha da artışı olacaktır.



