banner583
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
135 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
117 0
 
Aslan mucize peşinde
Aslan mucize peşinde
48 0
"3. doz için acele etmeyin”
195 0
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
22 0
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
509 0
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
43 0
banner661
banner682

Acilen B RH + Kan aranıyo

banner476

banner666
Acilen B RH + Kan aranıyo
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Onkoloji Servisinde tedavi görmekte olan bir bir hasta için ACİL B (+) kana ihtiyaç vardır.

Kan verebilecek olanların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi kan bankasına müracaatları önemle rica olunur.

İletişim: Zerrin Emindayı 05338564228
         
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.