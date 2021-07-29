Acilen B RH + Kan aranıyo

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Onkoloji Servisinde tedavi görmekte olan bir bir hasta için ACİL B (+) kana ihtiyaç vardır.



Kan verebilecek olanların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi kan bankasına müracaatları önemle rica olunur.



İletişim: Zerrin Emindayı 05338564228

