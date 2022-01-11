Acıların en büyüğü

ABD’de geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden, ölümü ile ülkeyi yasa boğan 28 yaşındaki Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun dün gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Uzun için Cumhurbaşkanlığı tarafından devlet töreni düzenlendi. Acılı baba Cengiz Uzun, “Işık saçtın, yolumuzu aydınlattın. Şimdi sen ışıklardasın. Güle Güle oğlum görüşürüz bir gün” diyerek, oğluna veda etti

Dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antarktika’da Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve ABD’de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Naaşı önceki akşam ülkeye getirilen Birkan Uzun için Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan cenaze töreni programı çerçevesinde, dün saat 10.45’te Güzelyurt Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi; ardından Güzelyurt Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Uzun’un naaşı, Lefkoşa Kabristanlığı’na getirilerek, burada defnedildi.Güzelyurt Kaymakamlığı önünde yapılan cenaze töreninde sırasıyla merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Uzun’un babası gözyaşlarını tutamadı ve konuşurken zor anlar yaşadı.Merhum Birkan Uzun'un babası Cengiz Topel Uzun, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, hiç kimsenin evladının cenazesinde konuşmak zorunda kalmamasını diledi.Oğlunun 28 yıllık yaşamında, ailesini, sevenleri ve tüm Türkleri gururlandıran büyük başarılar elde ettiğini belirten Uzun, Birkan Uzun’un akademik ve spor alanında başarılarından bahsetti.Uzun “Birkan doğduğunda ışıl ışıl simsiyah gözleri vardı. 3 yaşına gelmeden ona okuduğumuz hikayeleri ezbere okurdu. Yaşıtlarında 25 hikaye ortalaması varken 400 hikaye okuyabildi. Okulda okumayı ilk öğrenendi. Baba ben bilim adamı olacağım ve icatlar yapacağım diyordu. Bilime meraklıydı. Bize ilk gururu Kolej sınavında KKTC birincisi olarak yaşattı. Bana MİT'de okuyacağını söyledi ve başardı. Fulbright bursu aldı ve 100 bin dolarlık bursu başkası alsın diye iade etti ve ABD elçisi kendisine teşekkür etti.6 GC A level sınavını en yüksek dereceyle verdi. ABD'deki sınavlarda Amerikalardan daha fazla puan topladı. 800 tam puan aldı” dedi.Uzun, oğlunun, Amerika üniversitelerine giriş sınavında yüksek puanlar elde ederek MIT’ye seçilen ilk Kıbrıslı Türk olma başarısını elde ettiğini, henüz üçüncü sınıftayken dev teknoloji şirketi Amazon’dan iş teklifi aldığını ve bu alanda birçok teknolojik uygulamada imzası olduğunu anlattı.Akademik başarılarının yanında, Birkan’ın çok başarılı bir sporcu olduğunu ve 7 kıtada 7 zirveye çıkma projesini kafasına koyduğunu kaydeden Uzun, bu amaç için kendi imkanlarıyla dünyada bir çok zirveye çıktığını ve herkesi gururlandırdığını söyledi.Son olarak, Birkan’ın Antarktika’da zirveye çıkması, burada KKTC bayrağını dalgalandırması ve Kıbrıslı Türklerine mesaj vermesiyle bu toplumda yaşayan herkese ve dünyaya çarpıcı dersler verdiğini belirten baba Uzun, “Birkan, her türlü insanı birleştiren, ortak bir mutluluk yaşanmasına sebep oldu. Ne yazık ki sadece başarısıyla değil, ölümüyle de bizi birleştirdi. Gençlere ilham, dünyaya ise tokat gibi bir mesaj verdi” dedi.Birkan Uzun’un zirvede yaptığı konuşmaya da atıfta bulunan baba Cengiz Topel Uzun, konuşmada yer alan “Arkadaşlar KKTC bayrağını bu zirvede dalgalandırabildiğim için çok gururluyum. Burada bu bayrağı tanımayan herkese anlatıyorum. KKTC’yi, Kıbrıslı Türklerin hikayesini anlatıyorum. Biz yıllardır ambargolar altında yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ama sizlere vermek istediğim mesaj, hedefiniz ne olursa olsun, aklınızı koyarsanız, mutlaka başarabilirsiniz. Buna ambargolar engel olamaz. Hiç kimse engel olamaz. Her şey kafada ve kalpte biter” sözlere yer verdi.Cengiz Topel Uzun, “Oğlum, sen görevini yaptın. Hem bizlere, hem ülkene bu kısacık hayatında gurur oldun, ışık oldun. Şimdi o ışıklar yoldaşın olsun.Ailen arkadaşların ve dostların seni unutmayacak. Güle Güle oğlum görüşürüz bir gün” diyerek diyerek konuşmasına son verdi.Birkan Uzun’un çalışmakta olduğu Amerika’nın önde gelen yatırım şirketlerinden biri olan Matrona Şirketi’nin bir hafta boyunca aileyle teması hiç kesmediği ve cenaze masraflarını üstlendiğini belirten Cengiz Topel Uzun, Matrona Şirketi ailesi ve CEO Tim Porter’a da teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da cenaze törenindeki konuşmasında “1 Ocak’tan beri yüreğimiz parçalanmaktadır. Birkan, 28 yıllık ömründe KKTC’ye çok şey katmıştır. Akademik başarısının yanında, dünya kuruluşlarında çalışarak iş hayatında da örnek bir insan olmuştur. Sporcu kişiliği ile elde ettiği başarılarla bizi ve ailesini gururlandırmıştır” dedi.Tatar, “Bayrağımızı, bağımsızlığımızın simgesi olarak zirveye taşıması, hepimize ve Kıbrıs Türk gençliğine umut olmuştur. KKTC’de böylesine başarılı bir gencimizin yetişmesi büyük bir gururdur. Birkan evladımızın yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.