Acılar hala taze

Şehit düşen Karşıyakalı 17 Kıbrıslı Türk için yaptırılan şehitlik, törenle açıldı. Şehit aileleri adına konuşma yapan Kerim Akpolat, bebek çocuk kadın yaşlı demeden şehit edilen Karşıyakalıların acısının hâlâ daha taze olduğunu dile getirerek, geçmişte yaşananların asla unutulmaması gerektiğini vurguladı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşen Karşıyakalı 17 Kıbrıslı Türk için yaptırılan şehitlik dün düzenlenen törenle açıldı.

Tören şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende sırasıyla, Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği Asbaşkanı Cemaliye Kavani, şehit aileleri adına Kerim Akpolat, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitliğin yapımında katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bugün ülkemizde bağımsız huzur ve barış içerisinde yaşaya biliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ödenen bedellerin asla unutulmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar “Kıbrıs’ta iki ayrı halkın bir tanesi olan Kıbrıs Türk halkı bugünlere büyük bedeller ödeyerek gelmiştir. Ne uygulanan ambargolar ne de sindirme politikaları kazanımlarımızdan geri adım attıramayacaktır” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, “Biz Kıbrıs Türk halkı ve Türk milleti olarak vatan için bayrak için özgürlük için egemenlik için can verme sırrını bilen insanlarız” diyerek, mücadele verilmemiş olsaydı Kıbrıs’ın bir Yunan adası olacağını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin yaktığı bağımsızlık meşalesinin gelecek nesillere devredilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Töre, “Bu topraklar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şehitlerin bize emanetidir sonsuza dek yaşatmak en önemli görevimizdir” dedi.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile belediye işbirliğinde hayata geçirilen şehitliğin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ve bu mücadelede şehit düşenlerin anısını Karşıyaka'nın en güzel noktasında sonsuza kadar yaşatacağını söyledi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin her zaman kalplerde yaşayacağını dile getirerek, bugün açılışı yapılan şehitlikte yatan 17 şehidin her yıl düzenlenecek törenlerle anılacağını belirtti.

Şehit aileleri adına konuşma yapan Kerim Akpolat, bebek çocuk kadın yaşlı demeden şehit edilen Karşıyakalıların acısının hâlâ daha taze olduğunu dile getirerek, yapılan bu vahşetin bir savaş suçu olduğunu ve geçmişte yaşananların asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kur'an tilaveti okunarak şehitler için dua edildi.

