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Açılan 565 sandığa göre Tatar % 51,50, Akıncı % 48,50

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Açılan 565 sandığa göre Tatar % 51,50, Akıncı % 48,50

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunun sonuçları açıklanmaya başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), yayın yasağının kalktığı saat 19.00’dan itibaren verdiği sonuçlara göre 101 bin 388 seçmenin oy kullandığı 565 sandıkta UBP adayı Ersin Tatar 50 bin 801 oyla yüzde 51.49, bağımsız aday Mustafa Akıncı 47 bin 853 oyla yüzde 48.51 oy aldı.

Geçerli/Geçersiz Oy

Açılan 565 sandığa göre 98 bin 654 oy geçerli, 2 bin 734 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı da bu sandıklara göre yüzde 50,94.

199 bin 29 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de seçmenler 738 sandıkta oy kullandı.

11 adayın yarıştığı 11 Ekim’deki ilk turda, seçime katılım yüzde 58.29 olmuş; hiçbir aday geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığı için en çok oy alan iki aday ikinci tura kalmıştı. Seçimin ilk turunda Ersin Tatar yüzde 32.34; Mustafa Akıncı ise yüzde 29.80 oyla ilk iki sırayı almıştı.

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