Acil trombosit kan aranıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan bir hastamız için ARH (-) trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyenlerin aşağıdaki numaralara ulaşması rica olunur
Tel: 0533 8402808 veya 0533 8805379
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.