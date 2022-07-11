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Acil trombosit kan aranıyor

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Acil trombosit kan aranıyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan bir hastamız için ARH (-) trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyenlerin aşağıdaki numaralara ulaşması rica olunur
Tel:  0533 8402808 veya 0533 8805379
 
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