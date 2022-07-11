Acil trombosit kan aranıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan bir hastamız için ARH (-) trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır.

Kan vermek isteyenlerin aşağıdaki numaralara ulaşması rica olunur

Tel: 0533 8402808 veya 0533 8805379

