“Acil servislerde istifalar arttı”



Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Yonca Morris, 14 Mart Tıp Bayramı töreninde yaptığı konuşmada pandemi ve ekonomik krizle zor günler yaşandığını ifade etti.



İlaç ve altyapı eksikliği nedeniyle hekim ve hastalar arasında sorunlar yaşandığını dile getiren Morris, meslektaşlarının fırsat bulduğu anda kamudan ayrıldığına dikkat çekti.

Acil servislerde istifaların arttığını vurgulayan Morris, pandemi ve ekonomik sıkıntılardan kaynaklı özelde hizmet veren kliniklerin giderleri için mücadele verdiğini anlattı.

Ülkede tıp fakültelerine öğrenci alımına devam edildiğini ifade eden Morris, gerekli standartlar ve kalite sağlandığı takdirde eğitim adası olunabileceğini söyledi.

