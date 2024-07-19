“Acil servisler alarm veriyor”

Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, acil servislerin, planlama, organizasyon ve yeterli personel olmaması nedeni ile ciddi yetersizliklerle boğuştuğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, sağlık sistemindeki eksikliklere işaret ederek, sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve yeterli sunulabilmesi için sağlıkta kapasite planının hayati önem taşıdığını belirtti.

Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Haziran 2024 dönemindeki anketine göre, on kişiden sadece birinin sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu ifade ederek, özellikle ilaç erişimi, alt yapı, acil hizmetlerinden memnuniyetsizliğin dikkat çektiğini kaydetti.

Sağlık sisteminin ciddi yapısal eksikliklerle karşı karşıya olduğunu belirten Dalkan, bu eksikliklerin başında sağlıkta planlamanın olmaması ve nüfusun bilinmemesinin geldiğini ifade etti.

Sağlıkta planlama yokluğunun, özellikle acil servislerde büyük sorunlara yol açtığını, geç operasyon tarihi verilmesine neden olduğunu ve halkın sağlığını, sağlığa erişimini ciddi biçimde tehdit ettiğini kaydeden Dalkan, sağlığa bütçeden ayrılan payın yetersizliğinin, bu sorunları daha da derinleştirdiğini belirtti.

Sağlıkta kapasite planının, sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve yeterli sunulabilmesi için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Ceyhun Dalkan, şöyle devam etti:

“Bu planlama, mevcut ve gelecekteki sağlık ihtiyaçlarını belirleyerek, kaynakların (personel, ekipman, ilaç, yatak kapasitesi vb.) optimal şekilde kullanılmasını sağlar. Bu tür bir planlamanın olmayışı, sağlık sisteminin sürekli kriz durumunda olmasına neden olmaktadır. Sağlıktaki sorunların bir röntgen bir tomografi cihazı alımı ile çözülemeyeceği açıktır. Hastane alt yapıları ve konaklama kalitesi artırılmalıdır.”

Acil servislerin, planlama, organizasyon ve yeterli personel olmaması nedeni ile ciddi yetersizliklerle boğuştuğunu ifade eden Dalkan, şunları kaydetti:

“Acil servislerdeki yatak sayısı, tıbbi ekipman ve personel eksikliği, hastaların zamanında ve uygun bakım alamamasına yol açmakta, sağlık çalışanlarını çok zor durumda bırakmaktadır. Bu durum, acil müdahale gerektiren hastaların yaşamlarını riske atarken, aynı zamanda sağlık personelinin de aşırı çalışmasına ve tükenmesine neden olmaktadır.”

