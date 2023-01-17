Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Salih Demirbilek adına Acil 0+kana ihtiyaç var.
Verebilecek olan lütfen ulaşsın. 0533 868 67 32
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.