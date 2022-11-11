Acil kana ihtiyaç var

Lefkosa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yatmakta olan Nezihe KASIM icin çok acil ARH+(Pozitif) kana ihtiyac duyulmaktadir. Bağışta bulunmak isteyenler bu hastaneye gitmeleri gerekmektedir.

Iletişim için: Ahmet KASIM: 05338602030